У Карпатах відкрили новий поклад газу: дає найвищий обсяг блакитного палива за останні 20 років

АТ "Укргазвидобування", що входить до складу "Групи Нафтогаз", відкрило перспективний поклад у мезозойському газоносному комплексі Карпат на родовищі, яке вважалося виснаженим.

Про це повідомляє пресслужба "Групи Нафтогаз".

Зазначається, що розвідувальна свердловина, під час випробування якої отримано приплив газу з дебітом понад 200 тис. куб. м газу на добу, дала найвищий за останні 20 років показник УГВ для родовищ західного регіону.

Нову свердловину глибиною 1 600 м команда фахівців БУ «Укрбургаз» пробурила з метою дорозвідки виснаженого родовища.

Рекордні показники газовидобутку було досягнуто завдяки використанню сучасних технологій, зокрема бурового верстата «Іван Богун».

Свердловину для буріння закладали за результатами інтерпретації нових даних раніше проведених сейсморозвідувальних 3D-досліджень. Її введено в експлуатацію в дуже стислі терміни: для цього збудували шлейфи та модернізували установку підготовки газу. Зараз фахівці Львівгазвидобування працюють над розширенням технологічних можливостей наземної інфраструктури для збільшення продуктивності свердловини.

За результатами проведення комплексу геофізичних досліджень у свердловині фахівці визначили низку продуктивних горизонтів, які розширюють перспективи родовища для буріння нових свердловин. А результати випробування дадуть змогу оцінити запаси нового покладу.

"Результат цієї свердловини і загалом роботи на старих родовищах компанії демонструє ефективність використання сучасних технологій і нових підходів до інтерпретації даних. Західний регіон має великий потенціал для відкриття нових покладів вуглеводнів, який підтверджується результатами сусідніх країн. Зараз ми посилюємо діяльність у цьому регіоні, зокрема щодо впровадження нових технологій та залучення інвестицій", − зауважує Олег Толмачев, т. в. о. генерального директора "Укргазвидобування".

Зауважимо, нещодавно "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію дві свердловини, які разом дають майже 500 тис. куб. м газу на добу.

Зазначимо, НАК "Нафтогаз України" планує втілити цьогоріч амбітний план - відмовитися від імпорту природного газу шляхом збільшення внутрішнього видобутку для задоволення потреб країни, навіть в умовах повномасштабної війни з РФ.

Нещодавно АТ "Укргазвидобування" відкрило нове родовище газу, запаси якого можуть сягати мільярда кубометрів блакитного палива. Ділянка вивчалася "з нуля", родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. м.