Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони експорт українського газу

Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету Міністрів врегулювати питання заборони на експорт українського газу у 2024 році.

Про це йдеться у рішенні РНБО, яке введене у дію указом Президента № 737/2023 від 7 листопада.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 листопада 2023 року "Щодо додаткових заходів із посилення стійкості функціонування енергетичної системи та підготовки національної економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 року"", - йдеться в указі.

Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як йдеться у рішенні РНБО, з метою нейтралізації загроз енергетичній безпеці, посилення стійкості функціонування енергетичної системи та підготовки національної економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 року Кабінету Міністрів України доручено прийняти у місячний строк рішення щодо погашення заборгованості державних та/або комунальних підприємств критичної інфраструктури, а також бюджетних установ перед постачальником "останньої надії" та постачальниками універсальних послуг за спожиту електричну енергію.

Уряд також має організувати гарантовані постачання вуглеводнів в Україну з Каспійського регіону, вирішити питання реконструкції ТЕЦ, яким управляє Група Нафтогаз, із використанням газопоршневих та газотурбінних установок.

Крім того, Кабміну доручено забезпечити у двомісячний строк розміщення газових генераторів електроенергії на об’єктах газотранспортної системи.

Уряд також має опрацювати питання збільшення пропускної здатності потужностей газотранспортної системи України для забезпечення імпорту природного газу та його накопичення в підземних сховищах.

Передбачається також врегулювання питань державного стимулювання будівництва об’єктів розподіленої генерації; державної підтримки національних підприємств – виробників енергетичного обладнання та машинобудування.

Кабмін повинен організувати затвердження плану заходів для підтримки термомодернізації будівель, енергетичної модернізації підприємств–виробників тепла, енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення.

Уряд має підвищити рівень безпеки постачання електроенергії, включаючи формування резервів пересувних (авто) трансформаторів, розподільних пристроїв, накопичувачів енергії (акумуляторів), пересувних електростанцій, зокрема парогазових.

Кабмін повинен встановити у 2024 році нульовий обсяг квоти експорту газу природного українського походження та вжити до 31 грудня 2024 року заходів щодо реалізації проектів виробництва біометану з метою підтримки сталого проходження опалювальних сезонів.

Крім того, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, рекомендували забезпечити приведення граничних цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому та балансуючому ринку електричної енергії України у відповідність із показниками граничних цін на електричну енергію.

Також разом з обласними, Київською міською державними адміністраціями, за участю органів місцевого самоврядування визначити джерела фінансування для забезпечення функціонування обладнання альтернативного (резервного) енергозабезпечення об’єктів критичної інфраструктури, які забезпечують виконання життєво важливих функцій у територіальних громадах.

Нагадаємо, нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що після закінчення терміну дії контракту на транзит газу з Росією в кінці 2024 року Україна не буде вести переговори про його продовження. Більш того, раніше він дав зрозуміти, що транзит газу може бути перекритий самою Україною ще до завершення цього терміну.

Також перевірка технічних умов експлуатації української газотранспортної системи та підземних сховищ газу під час стрес-тесту підтвердила надійність транспортування та зберігання газу в умовах нульового транзиту.

Зазначимо, НАК "Нафтогаз України" планує втілити цьогоріч амбітний план - відмовитися від імпорту природного газу шляхом збільшення внутрішнього видобутку для задоволення потреб країни, навіть в умовах повномасштабної війни з РФ.

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