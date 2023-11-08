Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете экспорта украинского газа

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету Министров урегулировать вопрос запрета на экспорт украинского газа в 2024 году.

Об этом говорится в решении СНБО, введенном в действие указом Президента № 737/2023 от 7 ноября.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 ноября 2023 года "О дополнительных мерах по усилению устойчивости функционирования энергетической системы и подготовке национальной экономики к работе в осенне-зимний период 2023/24 года", - говорится в указе.

Отмечается, что этот указ вступает в силу дня опубликования.

Как говорится в решении СНБО, с целью нейтрализации угроз энергетической безопасности, усиления устойчивости функционирования энергетической системы и подготовки национальной экономики к работе в осенне-зимний период 2023/24 года Кабинету Министров Украины поручено принять в месячный срок решение о погашении задолженности государственных и/или коммунальных предприятий критической инфраструктуры, а также бюджетных учреждений перед поставщиком последней надежды и поставщиками универсальных услуг за потребленную электрическую энергию.

Правительство также должно организовать гарантированные поставки углеводородов из Каспийского региона, решить вопрос реконструкции ТЭЦ, которым управляет Группа Нафтогаз, с использованием газопоршневых и газотурбинных установок.

Кроме того, Кабмину поручено обеспечить в двухмесячный срок размещение газовых генераторов электроэнергии на объектах газотранспортной системы.

Правительство также должно проработать вопрос о увеличении пропускной способности мощностей газотранспортной системы Украины для обеспечения импорта природного газа и его накопления в подземных хранилищах.

Предусматривается также урегулирование вопросов государственного стимулирования строительства объектов распределенной генерации; государственной поддержки национальных предприятий – производителей энергетического оборудования и машиностроения

Кабмин должен организовать утверждение плана мер по поддержанию термомодернизации зданий, энергетической модернизации предприятий-производителей тепла, энергетической модернизации предприятий водоснабжения и водоотведения.

Правительство должно повысить уровень безопасности снабжения электроэнергией, включая формирование резервов передвижных (авто) трансформаторов, распределительных устройств, накопителей энергии (аккумуляторов), передвижных электростанций, в том числе парогазовых.

Кабмин должен установить в 2024 году нулевой объем квоты экспорта газа природного украинского происхождения и принять до 31 декабря 2024 года меры по реализации проектов производства биометана с целью поддержки устойчивого прохождения отопительных сезонов.

Кроме того, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, рекомендовали обеспечить приведение предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынке электрической энергии Украины в соответствие с показателями предельных цен на электрическую энергию.

Также вместе с областными, Киевской городской государственными администрациями с участием органов местного самоуправления определить источники финансирования для обеспечения функционирования оборудования альтернативного (резервного) энергообеспечения объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих выполнение жизненно важных функций в территориальных общинах.

Напомним, недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что по истечении срока действия контракта на транзит газа в Россию в конце 2024 года Украина не будет вести переговоры о его продлении. Более того, ранее он дал понять, что транзит газа может быть перекрыт самой Украиной еще до истечения этого срока.

Также проверка технических условий эксплуатации украинской газотранспортной системы и подземных хранилищ газа во время стресс-теста подтвердила надежность транспортировки и хранения газа в условиях нулевого транзита.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" планирует воплотить в этом году амбициозный план - отказаться от импорта природного газа путем увеличения внутренней добычи для удовлетворения потребностей страны, даже в условиях полномасштабной войны с РФ.

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