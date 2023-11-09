В Україні ввели в експлуатацію дві газові свердловини: скільки дають блакитного палива

АТ "Укргазвидобування", що входить до складу "Групи Нафтогаз", ввело в експлуатацію дві свердловини, які разом дають майже 500 тис. куб. м газу на добу.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Зазначається, що "Укргазвидобування" пробурило дві високодебітні свердловини: одна з них розвідувальна на нещодавно відкритому родовищі, інша – експлуатаційна, на родовищі, якому понад 50 років.

Місце буріння розвідувальної свердловини було визначене завдяки проведеним раніше 3D-сейсморозвідувальним дослідженням.

Друга свердловина − експлуатаційна, пробурена на «старому» родовищі, яке має поклади з високим залишковим потенціалом, але характеризується ускладненою геологічною будовою. Результати буріння цієї свердловини дали змогу збільшити видобуток газу щодо родовища на 156 тис. куб. м, а також уточнити геологічну будову родовища та намітити подальші плани щодо буріння наступних свердловин.

"Ми продовжуємо працювати як з новими, так і старими родовищами і бачимо, що наші підходи показують ефективність: на цих родовищах це вже не перші успішні високодебітні свердловини, які додають суттєвий плюс до загального видобутку компанії", − коментує Олег Толмачев, т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування".

Зауважимо, що з початку року "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію 58 нових газових свердловин із сумарним середньодобовим дебітом 5,3 млн куб. м природного газу.

Зазначимо, НАК "Нафтогаз України" планує втілити цьогоріч амбітний план - відмовитися від імпорту природного газу шляхом збільшення внутрішнього видобутку для задоволення потреб країни, навіть в умовах повномасштабної війни з РФ.

Нещодавно АТ "Укргазвидобування" відкрило нове родовище газу, запаси якого можуть сягати мільярда кубометрів блакитного палива. Ділянка вивчалася "з нуля", родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. м.