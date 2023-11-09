В Украине ввели в эксплуатацию две газовые скважины: сколько дают голубого топлива

АО "Укргаздобыча", входящее в состав "Группы Нафтогаз", ввело в эксплуатацию две скважины, которые вместе дают почти 500 тыс. куб. м газа в сутки.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что "Укргаздобыча" пробурила две высокодебитные скважины: одна из них разведывательная на недавно открывшемся месторождении, другая – эксплуатационная, на месторождении, которому более 50 лет.

Место бурения разведывательной скважины было определено благодаря проведенным ранее 3D-сейсморазведывательным исследованиям.

Вторая скважина – эксплуатационная, пробуренная на «старом» месторождении, которое имеет залежи с высоким остаточным потенциалом, но характеризуется усложненным геологическим строением. Результаты бурения этой скважины позволили увеличить добычу газа по отношению к месторождению на 156 тыс. куб. м, а также уточнить геологическое устройство месторождения и наметить дальнейшие планы по бурению следующих скважин.

"Мы продолжаем работать как с новыми, так и с старыми месторождениями и видим, что наши подходы показывают эффективность: на этих месторождениях это уже не первые успешные высокодебитные скважины, которые добавляют существенный плюс к общей добыче компании", - комментирует Олег Толмачев, в. о. генерального директора "Укргаздобычи".

Отметим, что с начала года "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию 58 новых газовых скважин с суммарным среднесуточным дебитом 5,3 млн. куб. м природного газа.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" планирует воплотить в этом году амбициозный план - отказаться от импорта природного газа путем увеличения внутренней добычи для удовлетворения потребностей страны, даже в условиях полномасштабной войны с РФ.

Недавно АО "Укргаздобыча" открыло новое месторождение газа, запасы которого могут достигать миллиарда кубометров голубого топлива. Участок изучался "с нуля", месторождение на нем было открыто буровой скважиной на глубине почти 4 тыс. м.