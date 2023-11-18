В Карпатах открыли новую залежь газа: дает самый высокий объем голубого топлива за последние 20 лет

АО "Укргаздобыча", входящее в состав "Группы Нафтогаз", открыло перспективное место в мезозойском газоносном комплексе Карпат на месторождении, которое считалось истощенным.

Об этом сообщает пресс-служба "Группы Нафтогаз".

Отмечается, что разведывательная скважина, в ходе испытания которой получен приток газа с дебитом более 200 тыс. куб. м газа в сутки, дала самый высокий за последние 20 лет показатель УГО для месторождений западного региона.

Новую скважину глубиной 1600 м команда специалистов "Укрбургаз" пробурила с целью разведки истощенного месторождения.

Рекордные показатели газодобычи были достигнуты благодаря использованию современных технологий, в частности, бурового станка "Иван Богун".

Буровую скважину закладывали по результатам интерпретации новых данных ранее проведенных сейсморазведочных 3D-исследований. Она введена в эксплуатацию в очень сжатые сроки: для этого построили шлейфы и модернизировали установку подготовки газа.

Сейчас специалисты Львовгаздобычи работают над расширением технологических возможностей наземной инфраструктуры для увеличения производительности скважины.

По результатам проведения комплекса геофизических исследований в скважине специалисты определили ряд продуктивных горизонтов, расширяющих перспективы месторождения для бурения новых скважин. А результаты испытания позволят оценить запасы новой залежи.

"Результат этой скважины и в целом работы на старых месторождениях компании демонстрирует эффективность использования современных технологий и новых подходов к интерпретации данных. Западный регион имеет большой потенциал для открытия новых углеводородов, который подтверждается результатами соседних стран. Сейчас мы усиливаем деятельность в этом регионе, в частности относительно внедрение новых технологий и привлечение инвестиций", – отмечает Олег Толмачев, в. о. генерального директора "Укргаздобычи".

Отметим, что недавно "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию две скважины, которые вместе дают почти 500 тыс. куб. м газа в сутки.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" планирует воплотить в этом году амбициозный план - отказаться от импорта природного газа путем увеличения внутренней добычи для удовлетворения потребностей страны, даже в условиях полномасштабной войны с РФ.

Недавно АО "Укргаздобыча" открыло новое месторождение газа, запасы которого могут достигать миллиарда кубометров голубого топлива. Участок изучался "с нуля", месторождение на нем было открыто буровой скважиной почти 4 тыс. м.