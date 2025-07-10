Нафта дешевшає на тлі негативного прогнозу щодо тарифів Трампа та слабшого долара США

У четвер, 10 липня, ціни на нафту знизилися через те, що інвестори сприйняли останні заяви президента США Дональда Трампа щодо тарифів як загрозу для світового економічного зростання. Проте, значний попит на бензин у США допоміг обмежити це падіння. Згодом нафта стабілізувалася.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 3 центи, до 70,16 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилася на 6 центів, до 68,32 долара за барель.

За даними аналітичної компанії Kpler, макроекономічна невизначеність призвела до того, що покупці, особливо в Азії, стали більш обережними. Водночас, геополітичні премії за ризик знизилися завдяки дотриманню перемир'я між Ізраїлем та Іраном.

9 липня Трамп пригрозив Бразилії, найбільшій економіці Латинської Америки, запровадженням 50% тарифу на експорт до США після публічної сварки зі своїм бразильським колегою Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.

Раніше президент США оголосив про плани щодо запровадження тарифів на мідь, напівпровідники та фармацевтичну продукцію, а його адміністрація надіслала листи щодо тарифів Філіппінам, Іраку та іншим країнам, додавши до понад десятка листів, виданих раніше цього тижня, зокрема для потужних постачальників США – Південної Кореї та Японії.

Оскільки політики все ще стурбовані інфляційним тиском, спричиненим тарифами Трампа, лише "кілька" посадовців на засіданні Федеральної резервної системи 17-18 червня заявили, що, на їхню думку, процентні ставки можуть бути знижені вже цього місяця, згідно з протоколом, опублікованим у середу.

Вищі процентні ставки роблять позики дорожчими та зменшують попит на нафту.

Ціни на нафту також отримали підтримку завдяки даним Управління енергетичної інформації (EIA) за минулу середу. Згідно з їхнім повідомленням, запаси сирої нафти в США зросли, тоді як запаси бензину та дистилятів минулого тижня знизилися.

Крім того, EIA зазначило, що попит на бензин зріс на 6%, досягнувши 9,2 мільйона барелів на день минулого тижня.

Нагадаємо, ціни на нафту трохи знизилися в середу, відступивши від двотижневих максимумів, досягнутих напередодні. Це падіння пов'язане з очікуваннями інвесторів щодо нових тарифів США та прогнозами збільшення запасів сирої нафти в Сполучених Штатах.