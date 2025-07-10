Потери врага по состоянию на 10 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 920 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1233 сутки полномасштабной войны составляют 1030580 человек.

Потери России в войне на 10 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 июля потеряла:

личного состава – около 1 030 580 (+920) человек,

танков – 11 011 (+11) ед,

боевых бронированных машин – 22 972 (+3) ед,

артиллерийских систем – 30 140 (+38) ед,

РСЗО – 1437 (+3) ед,

средства ПВО – 1193 (+0) ед,

самолетов – 421 (+0) ед

вертолетов – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 44 781 (+324) ед,

крылатые ракеты – 3445 (+6) ед,

корабли/катера – 28 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильная техника и автоцистерны – 54 656 (+81) ед,

специальная техника – 3929 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 10 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об уязвимых воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки. Было сбито 178 средств воздушного нападения противника, а именно:

164 враждебные БпЛА типа Shahed;

8 баллистических ракет Искандер-М;

6 крылатых ракет Х-101.

Кроме того, 204 дрона/ракеты – локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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