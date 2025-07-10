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Потери врага по состоянию на 10 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 920 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1233 сутки полномасштабной войны составляют 1030580 человек.

Потери России в войне на 10 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 июля потеряла:

  • личного состава – около 1 030 580 (+920) человек,
  • танков – 11 011 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 972 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 30 140 (+38) ед,
  • РСЗО – 1437 (+3) ед,
  • средства ПВО – 1193 (+0) ед,
  • самолетов – 421 (+0) ед
  • вертолетов – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 44 781 (+324) ед,
  • крылатые ракеты – 3445 (+6) ед,
  • корабли/катера – 28 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильная техника и автоцистерны – 54 656 (+81) ед,
  • специальная техника – 3929 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 10 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 10 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об уязвимых воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки. Было сбито 178 средств воздушного нападения противника, а именно:

  • 164 враждебные БпЛА типа Shahed;
  • 8 баллистических ракет Искандер-М;
  • 6 крылатых ракет Х-101.

Кроме того, 204 дрона/ракеты – локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 10 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько