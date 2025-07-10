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Потери врага по состоянию на 10 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 920 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1233 сутки полномасштабной войны составляют 1030580 человек.
Потери России в войне на 10 июля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 июля потеряла:
- личного состава – около 1 030 580 (+920) человек,
- танков – 11 011 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 22 972 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 30 140 (+38) ед,
- РСЗО – 1437 (+3) ед,
- средства ПВО – 1193 (+0) ед,
- самолетов – 421 (+0) ед
- вертолетов – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 44 781 (+324) ед,
- крылатые ракеты – 3445 (+6) ед,
- корабли/катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильная техника и автоцистерны – 54 656 (+81) ед,
- специальная техника – 3929 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 10 июля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об уязвимых воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки. Было сбито 178 средств воздушного нападения противника, а именно:
- 164 враждебные БпЛА типа Shahed;
- 8 баллистических ракет Искандер-М;
- 6 крылатых ракет Х-101.
Кроме того, 204 дрона/ракеты – локационно потерянные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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