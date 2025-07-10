Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года

Продолжается 1233-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 201 боевое столкновение.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 5 ракетных ударов четырнадцатью ракетами и 74 авиаудара, в том числе сбросил 122 управляемые бомбы. Кроме этого, произвел 5120 обстрелов, из них 113 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4037 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Охримовка, Круглое, Одрадне, Артельне Харьковской области; Шахово, Полтавка, Панковка, Владимировка, Сухой Яр, Покровск, Русин Яр, Новопавловка Донецкой области; Вербовое, Степногорск, Приморское, Плавное, Михайловка Запорожской области; Отряд каменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и два командно-наблюдательных пункта российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 14 боев. Противник нанес 7 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 12 управляемых авиационных бомб, и произвел 281 артиллерийский обстрел, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор 13 раз штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое, Амбарное и в сторону Липцев и Петро-Ивановки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Радьковки и в сторону Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз.

На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил семь атак на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменное и Выемка.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в районах Белой Горы, Временного Яра и Предтечиного.

На Торецком направлении враг осуществил восемь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Новоторецкое, Мирноград, Новоэкономическое, Мирное, Орехово, Миролюбовка, Николаевка, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное, Новосергиевка, Ялта Новоподгородное, Покровское, Разино, Родинское.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 29 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Мирное, Зеленое Поле, Шевченко, Свободное Поле.

Вчера на Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не производил.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили одну вражескую атаку в районе Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг девять раз безуспешно пытался продвигаться к укреплениям наших защитников в сторону населенного пункта Приднепровское и острова Белорудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.