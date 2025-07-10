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Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года/Генеральный штаб ВСУ / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1233-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 201 боевое столкновение.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 5 ракетных ударов четырнадцатью ракетами и 74 авиаудара, в том числе сбросил 122 управляемые бомбы. Кроме этого, произвел 5120 обстрелов, из них 113 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4037 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Охримовка, Круглое, Одрадне, Артельне Харьковской области; Шахово, Полтавка, Панковка, Владимировка, Сухой Яр, Покровск, Русин Яр, Новопавловка Донецкой области; Вербовое, Степногорск, Приморское, Плавное, Михайловка Запорожской области; Отряд каменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и два командно-наблюдательных пункта российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 14 боев. Противник нанес 7 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 12 управляемых авиационных бомб, и произвел 281 артиллерийский обстрел, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении агрессор 13 раз штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое, Амбарное и в сторону Липцев и Петро-Ивановки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Радьковки и в сторону Новоосинового.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года

На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил семь атак на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменное и Выемка.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в районах Белой Горы, Временного Яра и Предтечиного.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года

На Торецком направлении враг осуществил восемь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещеевки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Новоторецкое, Мирноград, Новоэкономическое, Мирное, Орехово, Миролюбовка, Николаевка, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное, Новосергиевка, Ялта Новоподгородное, Покровское, Разино, Родинское.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 29 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Мирное, Зеленое Поле, Шевченко, Свободное Поле.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года

Вчера на Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не производил.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили одну вражескую атаку в районе Новоданиловки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг девять раз безуспешно пытался продвигаться к укреплениям наших защитников в сторону населенного пункта Приднепровское и острова Белорудый.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько