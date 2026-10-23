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Цены на топливо 23 октября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 23 октября 2026 (пятница), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|93,84 грн (0 коп.)
|А-95
|90,04 грн (0 коп.)
|А-92
|86,44 грн (0 коп.)
|ДТ
|103,45 грн (+44 коп.)
|Газ
|53,35 грн (+35 коп.)
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|95,90
|92,90
|105,90
|54,90
|UPG
|92,90
|89,90
|102,90
|52,90
|WOG
|95,90
|92,90
|105,90
|55,00
|УКРНАФТА
|91,90
|88,90
|86,90
|101,90
|50,90
|SOCAR
|97,90
|94,90
|106,00
|53,50
|AMIC
|91,96
|88,96
|103,98
|53,79
|БРСМ-Нафта
|87,79
|100,83
|51,29
Напомним, из-за эскалации на Ближнем Востоке и роста мировых цен на нефть (Brent почти $110/барр.) дизтопливо в Украине впервые пересекло отметку 100 грн/л. По прогнозам экспертов, опрошенных Dilo, на этой неделе дизель подорожает еще на 4 грн/л, бензин на 3 грн/л, а автогаз может достичь 55 грн/л.