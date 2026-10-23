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Ціни на пальне 23 жовтня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 23 жовтня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|93,84 грн (0 коп.)
|А-95
|90,04 грн (0 коп.)
|А-92
|86,44 грн (0 коп.)
|ДП
|103,45 грн (+44 коп.)
|Газ
|53,35 грн (+35 коп.)
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|95,90
|92,90
|105,90
|54,90
|UPG
|92,90
|89,90
|102,90
|52,90
|WOG
|95,90
|92,90
|105,90
|55,00
|УКРНАФТА
|91,90
|88,90
|86,90
|101,90
|50,90
|SOCAR
|97,90
|94,90
|106,00
|53,50
|AMIC
|91,96
|88,96
|103,98
|53,79
|БРСМ-Нафта
|87,79
|100,83
|51,29
Нагадаємо, через ескалацію на Близькому Сході та зростання світових цін на нафту (Brent майже $110/бар.) дизпальне в Україні вперше перетнуло позначку 100 грн/л. За прогнозами експертів, опитаних Dilo, цього тижня дизель подорожчає ще на 4 грн/л, бензин — на 3 грн/л, а автогаз може сягнути 55 грн/л.