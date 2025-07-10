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Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025 року

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1233-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 10 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних ударів чотирнадцятьма ракетами та 74 авіаударів, зокрема скинув 122 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5120 обстрілів, з них 113 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4037 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Охрімівка, Кругле, Одрадне, Артільне Харківської області; Шахове, Полтавка, Панківка, Володимирівка, Сухий Яр, Покровськ, Русин Яр, Новопавлівка Донецької області; Вербове, Степногірськ, Приморське, Плавні, Михайлівка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та два командно-спостережних пункти російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Противник завдав 7 авіаційних ударів, загалом скинув 12 керованих авіаційних бомб, та здійснив 281 артилерійський обстріл, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку агресор 13 разів штурмував позиції наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, Амбарне та в бік Липців і Петро-Іванівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Радьківки та в бік Новоосинового.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Середнє, Карпівка, Зелена Долина, Торське, Греківка, Колодязі та в бік Серебрянки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025 року

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив сім атак на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Серебрянка, Верхньокам’янське та Виїмка.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення в районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та в бік Плещіївки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 наступальну дію агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Новоторецьке, Мирноград, Новоекономічне, Мирне, Горіхове, Миролюбівка, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Новосергіївка, Ялта, Олексіївка та в бік населених пунктів Шахове, Новопідгородне, Покровськ, Разіне, Родинське.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 29 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Мирне, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025 року

Вчора на Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку в районі Новоданилівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог дев’ять разів без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців у бік населеного пункту Придніпровське та острова Білогрудий.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько