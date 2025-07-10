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Втрати ворога станом на 10 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

ЗСУ за останню добу ліквідували 920 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1233 добу повномасштабної війни становлять 1 030 580 осіб.

Втрати Росії у війні на 10 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 липня втратила:

  • особового складу – близько 1 030 580 (+920) осіб,
  • танків – 11 011 (+11) од,
  • бойових броньованих машин – 22 972 (+3) од,
  • артилерійських систем – 30 140 (+38) од,
  • РСЗВ – 1437 (+3) од,
  • засоби ППО – 1193 (+0) од,
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44 781 (+324) од,
  • крилаті ракети – 3445 (+6) од,
  • кораблі / катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54 656 (+81) од,
  • спеціальна техніка – 3929 (+0) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 10 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки. Було збито 178 засобів повітряного нападу противника, а саме:

  • 164 ворожі БпЛА типу Shahed; 
  • 8 балістичних ракет Іскандер-М;
  •  6 крилатих ракет Х-101.

Крім того, 204 дрони/ракети – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 10 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько