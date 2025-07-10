Втрати ворога станом на 10 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 920 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1233 добу повномасштабної війни становлять 1 030 580 осіб.

Втрати Росії у війні на 10 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 липня втратила:

особового складу – близько 1 030 580 (+920) осіб,

танків – 11 011 (+11) од,

бойових броньованих машин – 22 972 (+3) од,

артилерійських систем – 30 140 (+38) од,

РСЗВ – 1437 (+3) од,

засоби ППО – 1193 (+0) од,

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44 781 (+324) од,

крилаті ракети – 3445 (+6) од,

кораблі / катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільна техніка та автоцистерни – 54 656 (+81) од,

спеціальна техніка – 3929 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки. Було збито 178 засобів повітряного нападу противника, а саме:

164 ворожі БпЛА типу Shahed;

8 балістичних ракет Іскандер-М;

6 крилатих ракет Х-101.

Крім того, 204 дрони/ракети – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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