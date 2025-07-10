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Втрати ворога станом на 10 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 920 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1233 добу повномасштабної війни становлять 1 030 580 осіб.
Втрати Росії у війні на 10 липня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 липня втратила:
- особового складу – близько 1 030 580 (+920) осіб,
- танків – 11 011 (+11) од,
- бойових броньованих машин – 22 972 (+3) од,
- артилерійських систем – 30 140 (+38) од,
- РСЗВ – 1437 (+3) од,
- засоби ППО – 1193 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44 781 (+324) од,
- крилаті ракети – 3445 (+6) од,
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 54 656 (+81) од,
- спеціальна техніка – 3929 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 липня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки. Було збито 178 засобів повітряного нападу противника, а саме:
- 164 ворожі БпЛА типу Shahed;
- 8 балістичних ракет Іскандер-М;
- 6 крилатих ракет Х-101.
Крім того, 204 дрони/ракети – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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