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Оборонный гигант Saab утроил портфель заказов благодаря соглашению об истребителях Gripen для Украины.

Gripen E
Истребитель Gripen E / Википедия

Шведский оборонный концерн Saab в третьем квартале 2026 года получил новые заказы на 65,8 млрд шведских крон (около $6,6 млрд). Это более чем в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Одним из ключевых контрактов стало соглашение о поставках Украине истребителей Gripen E.

Как пишет Dilo, об этом сообщает CNBC.

Какие контракты получил Saab

В июне Saab подписала контракт на 24,6 млрд крон на 16 истребителей Gripen E для Украины. Соглашение было заключено с Управлением материального обеспечения обороны Швеции, а в отчетность компании включили в третьем квартале. Поставки самолетов запланированы на 2029-2030 годы.

В целом, новые заказы Saab выросли с 20,9 млрд крон в третьем квартале 2025 года до 65,8 млрд крон в третьем квартале 2026-го. Аналитики FactSet ожидали 56,4 млрд крон.

Среди других крупных контрактов – заказ на 10,1 млрд крон на самолет радиолокационного наблюдения GlobalEye для неназванного заказчика на Ближнем Востоке и контракт на 8,7 млрд крон на оборудование для военных кораблей ВМС Германии.

"Растущий спрос клиентов отражается в крупных контрактах, включая Gripen для Украины, GlobalEye и заказ, связанный с новыми фрегатами Германии", - заявил генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон.

Выручка и прибыль превысили прогнозы

Продажи Saab в третьем квартале составили 20,6 млрд. крон против ожидаемых 20 млрд. крон. Операционная прибыль ( EBIT ) достигла 1,95 млрд крон, тогда как прогноз FactSet составил 1,9 млрд крон.

После открытия торгов 23 октября акции компании на Стокгольмской бирже выросли примерно на 2%.

Как отмечают аналитики, увеличение заказов происходит на фоне роста оборонных расходов европейских стран, превращающих финансовые обязательства в закупки военной техники.

Напомним, в мае сообщалось, что Украина в ближайшие 10 месяцев ожидает поступление первой партии шведских многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen, оснащенных ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности Meteor.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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