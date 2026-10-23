Оборонний гігант Saab потроїв портфель замовлень завдяки угоді про винищувачі Gripen для України

Шведський оборонний концерн Saab у третьому кварталі 2026 року отримав нові замовлення на 65,8 млрд шведських крон (близько $6,6 млрд). Це більш ніж утричі перевищує показник за аналогічний період минулого року. Одним із ключових контрактів стала угода про постачання Україні винищувачів Gripen E.

Як пише Dilo, про це повідомляє CNBC.

Які контракти отримав Saab

У червні Saab підписала контракт на 24,6 млрд крон на 16 винищувачів Gripen E для України. Угоду уклали з Управлінням матеріального забезпечення оборони Швеції, а до звітності компанії включили в третьому кварталі. Поставки літаків заплановані на 2029–2030 роки.

Загалом нові замовлення Saab зросли з 20,9 млрд крон у третьому кварталі 2025 року до 65,8 млрд крон у третьому кварталі 2026-го. Аналітики FactSet очікували 56,4 млрд крон.

Серед інших великих контрактів — замовлення на 10,1 млрд крон на літак радіолокаційного спостереження GlobalEye для неназваного замовника на Близькому Сході та контракт на 8,7 млрд крон на обладнання для військових кораблів ВМС Німеччини.

"Зростаючий попит клієнтів відображається у великих контрактах, включаючи Gripen для України, GlobalEye та замовлення, пов'язане з новими фрегатами Німеччини", — заявив генеральний директор Saab Мікаель Йоханссон.

Виручка та прибуток перевищили прогнози

Продажі Saab у третьому кварталі становили 20,6 млрд крон проти очікуваних 20 млрд крон. Операційний прибуток (EBIT) сягнув 1,95 млрд крон, тоді як прогноз FactSet становив 1,9 млрд крон.

Після відкриття торгів 23 жовтня акції компанії на Стокгольмській біржі зросли приблизно на 2%.

Як зазначають аналітики, збільшення замовлень відбувається на тлі зростання оборонних витрат європейських країн, які перетворюють фінансові зобов'язання на закупівлі військової техніки.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що Україна протягом найближчих 10 місяців очікує надходження першої партії шведських багатоцільових винищувачів JAS 39 Gripen, оснащених ракетами класу «повітря-повітря» великої дальності Meteor.