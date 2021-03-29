Транспорт 1 час назад

Самолеты турецкой авиакомпании после 2-летнего перерыва снова начали летать в Одессу

Новые авиарейсы Pegasus Airlines будет выполнять два раза в неделю по четвергам и воскресеньям

Фото: Facebook/Pegasus Airlines Фото: Facebook/Pegasus Airlines
Фото: Facebook/Pegasus Airlines

28 марта турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines вернулась в Одессу после более чем 2-летнего перерыва с новым маршрутом из Стамбула.

Как сообщает Avianews, новые рейсы Pegasus Airlines будет выполнять два раза в неделю по четвергам и воскресеньям из аэропорта Сабиха Гёкчен в азиатской части города.

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По информации издания, самолет будет вылетать из Стамбула в 16:20 и прилетать в Одессу в 17:55. Вылеты из Одессы запланированы на 18:45 с прилетом в Стамбул в 20:20. Время в пути составит 1,5 часа.

Авиабилеты на рейсы Pegasus Airlines Одесса — Стамбул продаются по цене от $74 в одну сторону, от $122 туда — обратно.

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При этом самый дешевый тариф включает перевозку только одного места ручной клади с габаритами до 55х40х20 см без ограничения по весу.

В издании напоминают, что до 2018 года турецкий лоукостер летал между Одессой и Анкарой.

В летнюю навигацию полеты по этому маршруту будет совершать сразу четыре авиаперевозчика, из которых два позиционируют себя как лоукостеры: Turkish Airlines, МАУ, SkyUp и Pegasus Airlines.

Напомним, 30 марта лоукост-подразделение турецкой авиакомпании Turkish Airlines — AnadoluJet — впервые начнет авиаполеты в Украину.

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