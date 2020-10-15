Общество 30 минут назад

Несмотря на закрытые границы, внутренний туризм в Украине упал на 17% — Киевстар

Больше всего во время карантина в Украине по своей стране путешествовали жители Киева, Львова и Запорожья

Несмотря на закрытые границы, внутренний туризм в Украине упал на 17% — Киевстар Несмотря на закрытые границы, внутренний туризм в Украине упал на 17% — Киевстар

Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса украинцы долго не могли путешествовать за границу, и несмотря на призывы властей больше путешествовать по своей стране, в 2020 году внутренний туризм в Украине не вырос, а, напротив, упал на 17%. 

Об этом заявили в компании "Киевстар", в которой подсчитали количество туристов на основе собранных больших данных.  

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Так, в конце весны и летом 2020 года путешествовали 7,3 млн абонентов "Киевстара": в течение мая-августа 2020 года они осуществили 11,5 млн поездок по Украине. То есть, в среднем каждый второй человек путешествовал дважды. 

"Аналитика построена на машинных алгоритмах Big Data, которую мы постоянно совершенствуем и на ее основе разрабатываем аналитические продукты для бизнеса. Big Data — это одно из стратегических направлений в "Киевстаре". Потенциал у него огромный, ведь аналитика помогает в развитии различных смарт-экосистем, в том числе городов и регионов с точки зрения туристического потенциала или улучшение инфраструктуры", — объяснил директор по развитию новых направлений бизнеса "Киевстар" Илья Польшаков.

Активнее всего среди крупных городов путешествовали жители Киева (40% абонентов, проживающих в городе), Львова (38%) и Запорожья (35%). Среди городов с населением до полумиллиона самой мобильной стала Винница (44%). Из городов с населением до 100 тысяч наиболее активными были абоненты из Славутича — более половины из них отправлялись в путешествие. 

Чаще всего люди ездили в Киев — 450 тысяч гостей за 4 месяца. На втором месте — Одесса, 400 тысяч. На третьем — Белгород-Днестровский район Одесской области, 370 тысяч туристов. 

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