Происшествия 1 час назад

В Дании обнаружили новый штамм коронавируса у норок: в стране убьют всех этих животных

В стране насчитывается от 15 до 17 млн особей норок, которые живут на 1139 фермах

Фото: Википедия Фото: Википедия
Фото: Википедия

Власти Дании решили уничтожить всех норок на фермах после того, как у этих животных нашли мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая может распространяться среди людей.

Об этом объявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает Reuters.

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"Мы несем большую ответственность по отношению к нашему собственному населению, но с найденной мутацией мы несем еще большую ответственность и за весь остальной мир", — отметила она.

Указано, что у людей и норок обнаружили штамм вируса, который снижает способность организма вырабатывать антитела к SARS-CoV-2, что потенциально снижает эффективность будущих вакцин.

В частности, премьер Дании сообщила о 12 людях, которые заразились новой версией коронавируса, вызванной норками.

В свою очередь во Всемирной организации здравоохранения заявили, что получили от властей Дании информацию о заражении ряда людей версией коронавируса с "некоторыми генетическими изменениями".

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Как известно, Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране насчитывается от 15 до 17 млн особей норок, которые живут на 1139 фермах.

Власти Дании начали уничтожать норок в октябре. На 67 фермах животных уже убили. Премьер объявила о решении уничтожить всех норок после того, как число инфицированных ферм выросло до 207.

Как отмечается, на уничтожение всех норок планируют выделить 5 млрд датских крон ($785 млн).

Ранее в Испании уничтожили 100 тысяч норок, а в Нидерландах — 10 тысяч после того, как у животных обнаружили коронавирус. Ученые проводят исследования, чтобы выяснить, как норки смогли заразиться и распространить инфекцию.

Напомним, Киевсовет принял ограничения по видео и фотоуслугам с использованием животных в Киеве.

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