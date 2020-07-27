Под Киевом из-за АЧС уничтожили около 4 тысяч свиней

В ООО "Агрофирма "Глушки" (Белоцерковский район Киевской области) во время молекулярно-генетических исследований у двух трупов свиней выделены ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Белоцерковской райгосадминистрации с 23 июля установлены карантинные ограничения на территории свинофермы ООО "Агрофирма "Глушки", а также в селах Глушки, Храпачи, Вольная Тарасовка, Олейникова Слобода, Скребыши и пгт Терезино.

Кроме того, села Пологи, Саливонки, Лосятин Соколовка, Петровка, а также пгт Исследовательское и Гребенки с прилегающими территориями определены как зона надзора.

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По состоянию на 24 июля, в рамках выполнения Плана мероприятий по профилактике, недопущению распространения и ликвидации заболевания африканской чумой свиней, в хозяйстве ООО "Агрофирма "Глушки" проведена следующая работа:

при въездах и выездах с территории эпизоотического очага установлены знаки с надписью "Карантин" и знаки, которые указывают на объезд карантинной зоны;

запрещен въезд транспорта и вход людей в эпизоотический очаг, кроме задействованных в выполнении мероприятий;

проведена дезинфекция транспорта, выезжающего из неблагополучного пункта;

обеспечено наличие у места сожжения трупов животных противопожарной спецтехники;

выделены необходимая техника, дезинфекционное оборудование, средства, автотранспорт и другие технические средства для выполнения Плана мероприятий;

уничтожено 3 тысяч 765 свиней бескровным методом, трупы которых сожжены на определенной территории вместе с выявленными 22 трупами животных.

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К мероприятиям по ликвидации вспышки африканской чумы свиней были привлечены 45 специалистов Главного управления Госпотребслужбы в Киевской области и государственных учреждений ветеринарной медицины Киевщины.

Сейчас Главное управление Госпотребслужбы в Киевской области продолжает принимать меры по локализации и недопущению распространения заболевания согласно требованиям Инструкции по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней.

В связи с этим, субъектам хозяйствования, деятельность которых связана с разведением, содержанием и обращением свиней, рекомендуют не совершать хозяйственные связи с указанными территориями.

Напомним, в феврале в Винницкой области зафиксировали первый в феврале случай заболевания африканской чумой свиней.