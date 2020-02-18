В Винницкой области зафиксировали вспышку АЧС

Ветеринары в Винницкой области зафиксировали первый в феврале случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Украине. Об этом говорится в отчете Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Согласно информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области с 21.01.2020 по 18.02.2020 был зарегистрирован один случай заболевания африканской чумой свиней, а именно: 15.02.2020 — в ООО "Агро-Астра" в с. Коровайная Немировского района Винницкой области", — говорится в отчете.

Согласно сообщению, в указанном хозяйстве содержится 460 свиней.

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Отмечается, что специалисты Госпродпотребслужбы проводят мероприятия по локализации и недопущению распространения АЧС вне очага заболевания.

По данным проекта "Стоп АЧС", в Украине с 2012 года зарегистрировано 513 случаев заболевания АЧС.

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