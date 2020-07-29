В Киеве запретили эксплуатировать животных для фото- и видеосъемки

Киевсовет принял ограничения по видео и фотоуслугам с использованием животных в Киеве.

Об этом председатель комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Константин Яловой сообщил на своей странице в Facebook.

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"В Киеве больше не будут эксплуатировать животных для фото и видео. Киевсовет поддержал наш с Вадимом Сторожуком проект решения "Об установлении ограничения предоставления видео- и фотоуслуг с использованием животных в городе Киеве", — написал местный депутат.

Отныне в столице Украины рекомендуется прекратить эксплуатацию животных, как объектов для фото- и видеоуслуг.

Также будет усилен контроль Национальной полиции в сфере защиты животных для предотвращения жестокого обращения с ними.

"Фотографии с животными — это поддержка насилия. Всю свою короткую жизнь они проводят на цепи, без доступа к воде и пище и без возможности естественно двигаться. Неудивительно, что такие животные не доживают до старости", — отметил Яловой.

"Поэтому сегодняшнее решение Киевсовета — это первый шаг к цивилизованному и надлежащему обращению с животными в столице. Продолжаю бороться за то, чтобы человек и природа сосуществовали в гармонии", — резюмировал он.

Как сообщалось, 10 европейских ученых совместно провели исследование, которым доказали, что животные действительно могут предчувствовать землетрясения.