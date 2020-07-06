Ученые доказали, что животные действительно могут предчувствовать землетрясение

Десять европейских ученых совместно провели исследование, которым доказали, что животные действительно могут предчувствовать землетрясения.

До сих пор это было научно не подтверждено, сообщает сайт Wiley Online Library.

Указано, что ученые обращали внимание на несколько факторов: животные должны были почувствовать, что землетрясение скоро начнется, изменить свое поведение и постоянно реагировать определенным образом. Во многих предыдущих исследованиях эти условия не учитывались.

Известно, что ученые обеспечили датчиками 6 коров, 5 овец и 2 собаки — считается, что эти виды животных чувствительны к землетрясениям.

При этом все испытуемые жили на ферме в Италии — за несколько лет там произошло более 18 тысяч толчков с магнитудой до 6,6 по шкале Рихтера.

Исследователи сравнили данные о поведении животных с сейсмической активностью и обнаружили, что все они чувствовали приближение землетрясения. Чем ближе животное к эпицентру, тем раньше оно реагировало на толчки — иногда реакция начиналась за 20 часов.

В то же время ученые пока не могут объяснить, что именно заставляет животных так реагировать на землетрясения, этим займутся в дальнейшем.

Предполагается, что это может помочь людям создать систему краткосрочного прогнозирования землетрясений.

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