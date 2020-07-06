Наука 1 час назад

Ученые доказали, что животные действительно могут предчувствовать землетрясение

Раньше это была лишь научно не подтвержденная гипотеза

Исследование животных в Италии. Фото: Wiley Online Library Исследование животных в Италии. Фото: Wiley Online Library
Исследование животных в Италии. Фото: Wiley Online Library

Десять европейских ученых совместно провели исследование, которым доказали, что животные действительно могут предчувствовать землетрясения.

До сих пор это было научно не подтверждено, сообщает сайт Wiley Online Library.

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Указано, что ученые обращали внимание на несколько факторов: животные должны были почувствовать, что землетрясение скоро начнется, изменить свое поведение и постоянно реагировать определенным образом. Во многих предыдущих исследованиях эти условия не учитывались.

Известно, что ученые обеспечили датчиками 6 коров, 5 овец и 2 собаки — считается, что эти виды животных чувствительны к землетрясениям.

При этом все испытуемые жили на ферме в Италии — за несколько лет там произошло более 18 тысяч толчков с магнитудой до 6,6 по шкале Рихтера.

Исследователи сравнили данные о поведении животных с сейсмической активностью и обнаружили, что все они чувствовали приближение землетрясения. Чем ближе животное к эпицентру, тем раньше оно реагировало на толчки — иногда реакция начиналась за 20 часов.

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В то же время ученые пока не могут объяснить, что именно заставляет животных так реагировать на землетрясения, этим займутся в дальнейшем.

Предполагается, что это может помочь людям создать систему краткосрочного прогнозирования землетрясений.

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