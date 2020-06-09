Общество 60 минут назад

Комментарии украинских ученых есть только в каждой пятой публикации в СМИ, — исследование

Более трети всех материалов, касающихся науки, по данными ИМИ, оказались дезинформацией, содержали фейки или псевдонаучные факты.

Фото: 24 канал Фото: 24 канал
Фото: 24 канал

Украинские ученые, исследователи и эксперты комментируют только 20% научных материалов в средствах массовой информации.

Об этом свидетельствует исследование общественной организации "Институт массовой информации", охватывающий 19 украинских онлайн-медиа.

Кратко и по делу в Telegram

Так, по данным ИМИ, эксперты, ученые и исследователи фигурируют только в 20,3% научных материалов, в то же время на страницах украинских онлайн-медиа преобладают комментарии от иностранных ученых (79,7%). Средний показатель новостей о науке в украинских онлайн-медиа составил 1,3% от общего количества материалов. В то же время более трети (36,1%) всех материалов, касающихся науки, оказались дезинформацией, содержали фейки или псевдонаучные факты.

Самыми популярными темами новостей о науке в онлайн-медиа стало "здоровье" — на эту тему пришлось более половины всех "научных" новостей. Преимущественно это была информация об исследовании лечения коронавируса. На втором месте оказались новости о космосе (Илон Маск и SpaceX), на третьем — о технологиях.

Анализ проводился в 19 общенациональных интернет-СМИ с 18-24 мая 2020.

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Напомним, что основатель космической компании SpaceX Илон Маск обнародовал свои планы на будущую человеческую колонию на Марсе. Так, в его планах — постройка 100 кораблей Starship в год для доставки на Марс с Земли по 100 тысяч человек за раз. Это в том случае, если орбиты планет будут расположены удачно для полета, то есть, Земля и Марс будут находиться в точках своих орбит ближе друг к другу — расстояние между Землей и Марсом становится примерно достижимым каждые 26 месяцев.

Один из пользователей уточнил у Маска, означает ли это, что Маск собирается переправить на Марс около 1 млн человек к 2050 году. В ответ предприниматель подтвердил эти расчеты.

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