SpaceX перенесла запуск на орбиту очередной партии интернет-спутников Илона Маска

Запуск на орбиту очередной партии из 60 спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, который был запланирован на сегодня, перенесен на 18 мая.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании SpaceX сообщает Интерфакс-Украина.

По информации агентства, перенос связан с отменой из-за непогоды старта ракеты-носителя Atlas V со сверхсекретным беспилотным кораблем многоразового использования X-37B Космического командования ВВС США с космодрома на мысе Канаверал и повторной попыткой ее старта в воскресенье.

"В связи с конфликтом (интересов — Delo.ua) на космодроме запуск спутников Starlink планируется осуществить в понедельник в 03:32 (по времени Восточного побережья США)", — говорится в сообщении SpaceX.

23 апреля SpaceX успешно вывела на орбиту очередные 60 интернет-спутников Starlink, доведя орбитальную группировку до 420 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Напомним, компания SpaceX 24 мая 2019 года успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink.

Позднее 3 спутника из 60, запущенных компанией американского миллиардера Илона Маска SpaceX в рамках проекта Starlink, перестали выходить на связь.

Вторую партию запустили в ноябре 2019 года.

Starlink — проект системы околоземных спутников, разрабатываемый компанией SpaceX, с целью создания дешевого и высокопроизводительного спутникового интернет-канала связи и технических передатчиков для приема и передачи сигнала с земли и орбиты.

Разработка проекта началась в 2015 году, тестовые прототипы Tintin были успешно запущены 22 февраля 2018 года.

К 2017 году SpaceX представила нормативные документы для запуска в общей сложности почти 12 тысяч спутников на орбиту Земли к середине 2020-х годов. Дополнительные 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров.

SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в $10 млрд, однако эксперты считают эту цифру заниженной.