Не зафиксировано ни одного случая передачи коронавируса от животного к человеку — ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не зафиксировала ни одного случая заражения коронавирусом человека от животного.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 26 апреля.

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В то же время, по его словам, ВОЗ фиксировала случаи заражения животных COVID-19 от людей.

"Если мы посмотрим на официальные сообщения Всемирной организации здравоохранения, то известны случаи, когда собаки или другие домашние животные заболели от человека. Случаи заболевания человека от животного в мире официально не зарегистрированы", — доложил глава Степанов.

Он также отметил важность придерживаться советов людей от Минздрава: мыть руки, пользоваться дезинфекторами и использовать средства защиты.

Напомним, в Украине зарегистрировано почти 1700 случаев инфицирования коронавирусом среди медицинских работников. За сутки подтвердили 101 случай заражения.

Всего же в Украине по состоянию на утро 26 апреля было зафиксировано 8617 случаев заражения коронавирусом. В частности, за сутки подтвердили 492 новых случая COVID-19.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что выздоровление пациента от коронавирусной болезни Covid-19 не ограждает его от повторного заражения.