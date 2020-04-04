В Китае коронавирус обнаружили у 15% кошек

Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у 100 бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом.

Об этом свидетельствуют результаты наблюдений медиков, размещенные в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Указано, что в ходе исследования ученые посетили приюты для животных, находящиеся в разных частях города.

"Мы открыли антитела к SARS-CoV-2 в организме более 10 кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией", — отмечают эксперты.

По данным ученых, вирус может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем. При этом не сообщается, могут ли кошки заразить людей. Случаи передачи вируса от кошек к человеку пока не были зафиксированы.

Также ученые пока не могут сказать, как именно заразились бродячие кошки. Предполагается, что вирус в их организм мог попасть как при контактах с людьми, которые пытались их покормить, так и в результате взаимодействий с частицами вируса, которые накопились на поверхности различных объектов окружающей среды.

На сегодняшний день тестов на коронавирус для кошек не существует. Для обнаружения инфекции ученые изобрели специальные индикаторы на основе белков оболочки SARS-CoV-2. Как утверждают биологи, на кошек инфекция действует также сильно, как и на людей.

Напомним, в мире на сегодняшний день зафиксировано более 1,1 млн случаев коронавируса COVID-19, из них более 59,2 тысячи летальных, более 229 тысяч человек выздоровели.