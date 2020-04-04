Происшествия 1 час назад

В Китае коронавирус обнаружили у 15% кошек

Пока не известно, могут ли кошки заразить людей

В Китае коронавирус обнаружили у 15% кошек В Китае коронавирус обнаружили у 15% кошек
Кошка в маске. Фото: РИА Новости

Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у 100 бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом.

Об этом свидетельствуют результаты наблюдений медиков, размещенные в электронной научной библиотеке bioRxiv.

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Указано, что в ходе исследования ученые посетили приюты для животных, находящиеся в разных частях города.

"Мы открыли антитела к SARS-CoV-2 в организме более 10 кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией", — отмечают эксперты.

По данным ученых, вирус может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем. При этом не сообщается, могут ли кошки заразить людей. Случаи передачи вируса от кошек к человеку пока не были зафиксированы.

Также ученые пока не могут сказать, как именно заразились бродячие кошки. Предполагается, что вирус в их организм мог попасть как при контактах с людьми, которые пытались их покормить, так и в результате взаимодействий с частицами вируса, которые накопились на поверхности различных объектов окружающей среды.

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На сегодняшний день тестов на коронавирус для кошек не существует. Для обнаружения инфекции ученые изобрели специальные индикаторы на основе белков оболочки SARS-CoV-2. Как утверждают биологи, на кошек инфекция действует также сильно, как и на людей.

Напомним, в мире на сегодняшний день зафиксировано более 1,1 млн случаев коронавируса COVID-19, из них более 59,2 тысячи летальных, более 229 тысяч человек выздоровели.

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