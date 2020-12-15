Происшествия 10 минут назад

Франция забраковала экспресс-тест на COVID-19, распространенный и в Украине

Из-за случаев показа ложных результатов

Фото: sk-telemed.co.at Фото: sk-telemed.co.at
Фото: sk-telemed.co.at

Во Франции официально рекомендовали не применять экспресс-тест на коронавирус VivaDiag Rapid Test из-за случаев показа ложных результатов.

Об этом сообщил регулятор страны — Национальное агентство лекарственных средств и продукции в сфере здравоохранения.

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"Нас проинформировали о получении ложных положительных результатов в нескольких аптеках во Франции с применением экспресс-тестов VivaDiag Rapid Test SARS-CoV-2 (производитель — VivaChek). Проведенное расследование подтвердило, что действие и безопасность этих тестов не гарантированы", — отметил национальный регулятор.

В связи с этим нацагентство рекомендует сетям аптек больше не применять этот тест и заблокировать любые действия в отношении имеющихся партий.

При этом дальнейшие инструкции относительно теста поступят позднее.

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Указано, что экспресс-тест VivaDiag Rapid Test SARS-CoV-2 применяется для диагностики антител COVID-19.

Известно, что он также широко предлагается в сетях аптек в Украине. Стоимость теста, по данным специализированных сайтов, от 220 до 450 грн.

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