Франция забраковала экспресс-тест на COVID-19, распространенный и в Украине

Во Франции официально рекомендовали не применять экспресс-тест на коронавирус VivaDiag Rapid Test из-за случаев показа ложных результатов.

Об этом сообщил регулятор страны — Национальное агентство лекарственных средств и продукции в сфере здравоохранения.

"Нас проинформировали о получении ложных положительных результатов в нескольких аптеках во Франции с применением экспресс-тестов VivaDiag Rapid Test SARS-CoV-2 (производитель — VivaChek). Проведенное расследование подтвердило, что действие и безопасность этих тестов не гарантированы", — отметил национальный регулятор.

В связи с этим нацагентство рекомендует сетям аптек больше не применять этот тест и заблокировать любые действия в отношении имеющихся партий.

При этом дальнейшие инструкции относительно теста поступят позднее.

Указано, что экспресс-тест VivaDiag Rapid Test SARS-CoV-2 применяется для диагностики антител COVID-19.

Известно, что он также широко предлагается в сетях аптек в Украине. Стоимость теста, по данным специализированных сайтов, от 220 до 450 грн.

Ранее оккупационные "власти" Крыма объявили о начале вакцинации от COVID-19 противоречивыми прививками из РФ.