Оккупационные "власти" Крыма объявили о начале вакцинации от COVID-19 прививками из РФ

Оккупационные "власти" Крыма объявили о начале вакцинации от коронавируса на полуострове.

Предполагается, что на первом этапе привиться российской вакциной смогут 500 человек, сообщили в пресс-службе оккупационной власти Крыма.

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Указано, что первыми вакцину получат медработники из группы риска. В первый день планируют провакцинировать 30-50 человек.

"Сегодня в Крыму начинается вакцинация. Количество вакцины, поступившей на сегодняшний день в республику, позволяет обеспечить вакцинацию 500 человек", — сообщили оккупанты.

Планируется, что в ближайшее время в Крым доставят дополнительно 1 000 доз вакцины. Это позволит расширить категории лиц, которые будут вакцинироваться.

При этом вакцинацию будут проводить в поликлиниках.

Ранее в Верховной Раде заявили, что Украина не планирует закупать вакцину от коронавируса у России, так как у нее нет жесткой регуляторной политики, и она не квалифицирована Всемирной организацией здравоохранения.

В свою очередь Европейский Союз ускорил обмен информацией с РФ по вакцине от COVID-19.

Напомним, 24 ноября НИЦЭМ имени Гамалеи и РФПИ объявили о позитивных результатах второго промежуточного анализа данных третьей фазы двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического исследования вакцины. Оценка эффективности осуществлялась среди 18 794 добровольцев на 28-й день после первой (и на 7-й день после второй) инъекции вакцины или плацебо. По итогам анализа эффективность "Спутник V" составила 91,4%.

Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции, когда у них уже сформирован устойчивый иммунный ответ, показывают эффективность вакцины выше 95%.

Согласно сообщению, стоимость одной инъекции для иностранного потребителя составит менее 10 долларов. При этом в одну полную дозу вакцины входит две инъекции.

Отметим, что еще в октябре известный кардиохирург Борис Тодуров заявлял, что российскую вакцину уже тогда массово завозили в Украину.