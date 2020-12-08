  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 1 час назад

Первые в мире: Великобритания начинает вакцинацию от COVID-19

Первыми вакцину получат жители домов престарелых и работники хосписов. В общем в приоритете вакцинация людей старше 80 лет и медицинских работников

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

8 декабря Великобритания первой в мире начинает массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной компаний Pfizer/BioNTech.

Как сообщает CNN, вакцинация начнется в Англии, Уэльсе и Шотландии. Северная Ирландия заявила, что начнет введение вакцины в начале недели, однако не уточнила, в какой именно день.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации издания, за процессом, который осложняется необходимостью хранить вакцину Pfizer/BioNTech при -70 градусах по Цельсию и давать каждому пациенту две дозы с интервалом в три недели, "будет пристально наблюдать весь мир".

Официальные представители здравоохранения Великобритании ожидают к концу декабря получить до 4 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech, которая обеспечивает до 95% защиты от COVID-19.

Читайте также:
До конца марта Moderna планирует выпустить около 150 млн доз вакцины от COVID-19

К настоящему времени британское правительство приобрело 40 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech. Этого количества должно хватить для прививания 20 млн человек или трети населения Великобритании.

Первыми вакцину получат жители домов престарелых и работники хосписов. В общем в приоритете вакцинация людей старше 80 лет и медицинских работников.

По информации BBC, первым человеком в мире, которому вкололи вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19 стала 90-летняя женщина из Северной Ирландии. Вакцину ей вкололи в университетской больнице города Ковентри.

"Мой совет всем, кому предложат эту вакцину — принять ее. Если я смогла уколоть ее в свои 90 лет, то и вы сможете", — заявила женщина скептикам, которые опасаются вакцины.

Читайте также:
Первой в мире использование вакцины Pfizer от коронавируса одобрила Великобритания

Глава британского регулятора лекарственных средств заверил, что прививка Pfizer/BioNTech "так же безопасна, как и любая обычная вакцина", и что те, кто ее получит, будут находиться под наблюдением чиновников здравоохранения.

Напомним, 9 ноября компании Pfizer и AstraZeneca заявили, что по итогам клинических испытаний их вакцина оказалась эффективна для предотвращения инфицирования коронавирусом в 90% случаев.

Позднее стало известно, что вакцину от фирмы Pfizer уже начали распространять в Европе и США, несмотря на то, что официальный регулятор до сих пор не зарегистрировал ее.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Канада заказала вакцины от COVID-19 на четыре населения страны
Канада заказала вакцины от COVID-19 на четыре населения страны
В Госпродпотребслужбе высказались за ограничение работы транспорта из-за Covid-19
В Госпродпотребслужбе высказались за ограничение работы транспорта из-за Covid-19
За сутки в Украине зафиксировано около 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19
За сутки в Украине зафиксировано около 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Государство впервые за 30 лет сделает заказ на самолеты у ГП "Антонов" — министр

  3. Почему на самом деле кандидат от Зеленского не смог победить на выборах в Кривом Роге

  4. Харьковчанам пообещали возвращение Кернеса к Новому Году

  5. Правительство утвердило порядок выплаты 8000 грн компенсации бизнесу за карантин

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...