Первые в мире: Великобритания начинает вакцинацию от COVID-19

8 декабря Великобритания первой в мире начинает массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной компаний Pfizer/BioNTech.

Как сообщает CNN, вакцинация начнется в Англии, Уэльсе и Шотландии. Северная Ирландия заявила, что начнет введение вакцины в начале недели, однако не уточнила, в какой именно день.

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По информации издания, за процессом, который осложняется необходимостью хранить вакцину Pfizer/BioNTech при -70 градусах по Цельсию и давать каждому пациенту две дозы с интервалом в три недели, "будет пристально наблюдать весь мир".

Официальные представители здравоохранения Великобритании ожидают к концу декабря получить до 4 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech, которая обеспечивает до 95% защиты от COVID-19.

К настоящему времени британское правительство приобрело 40 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech. Этого количества должно хватить для прививания 20 млн человек или трети населения Великобритании.

Первыми вакцину получат жители домов престарелых и работники хосписов. В общем в приоритете вакцинация людей старше 80 лет и медицинских работников.

По информации BBC, первым человеком в мире, которому вкололи вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19 стала 90-летняя женщина из Северной Ирландии. Вакцину ей вкололи в университетской больнице города Ковентри.

"Мой совет всем, кому предложат эту вакцину — принять ее. Если я смогла уколоть ее в свои 90 лет, то и вы сможете", — заявила женщина скептикам, которые опасаются вакцины.

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Глава британского регулятора лекарственных средств заверил, что прививка Pfizer/BioNTech "так же безопасна, как и любая обычная вакцина", и что те, кто ее получит, будут находиться под наблюдением чиновников здравоохранения.

Напомним, 9 ноября компании Pfizer и AstraZeneca заявили, что по итогам клинических испытаний их вакцина оказалась эффективна для предотвращения инфицирования коронавирусом в 90% случаев.

Позднее стало известно, что вакцину от фирмы Pfizer уже начали распространять в Европе и США, несмотря на то, что официальный регулятор до сих пор не зарегистрировал ее.