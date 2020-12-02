Происшествия 1 час назад

Первой в мире использование вакцины Pfizer от коронавируса одобрила Великобритания

Власти страны уже заказали 40 млн доз препарата

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила для массового использования вакцину от коронавируса, разработанную совместной американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения королевства.

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Указано, что власти страны уже заказали 40 млн доз препарата.

Предполагается, что использование вакцины в стране начнется уже со следующей недели.

По данным Минздрава, после нескольких месяцев клинических испытаний эксперты ведомства пришли к выводу, что вакцина "соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности".

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Ранее компании Pfizer и BioNTech сообщали, что их вакцина BNT162b2 показала 95% эффективность по итогам третьей фазы исследований.

Компании также подавали заявку на регистрацию вакцины в США.

Перед этим, 9 ноября, компании Pfizer и AstraZeneca заявили, что по итогам клинических испытаний, их вакцина оказалась эффективна для предотвращения инфицирования коронавирусом в 90% случаев.

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