До конца марта Moderna планирует выпустить около 150 млн доз вакцины от COVID-19

Американская компания Moderna Inc. Рассказала о новых подробностях поставках своей вакцины против COVID-19, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации компании, она сможет предоставить препарат в объеме, достаточном для вакцинации до 60 млн человек в США и 12,5 млн за пределами страны к концу марта.

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В частности, Moderna планирует в декабре 2020 года поставить 20 млн доз вакцины в США, после чего еще 85 — 100 млн доз в течение первого квартала 2021 года. Поставки в другие государства могут составить 15 — 25 млн доз в январе — марте.

Для иммунизации требуется две прививки на человека с интервалом в четыре недели.

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Moderna заявила, что ее прогноз поставок на ближайшее время соответствует плану выпустить в общей сложности от 500 млн до 1 млрд доз в течение 2021 года.

Компания производит часть препарата самостоятельно, а также работает с контрактным производителем из Швейцарии Lonza Ltd.

Котировки акций Moderna по итогам торгов в четверг выросли на 10%. Рыночная стоимость компании с начала текущего года подскочила более чем в 8 раз и составляет сейчас около $56,6 млрд.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, которую разработала американская компания Moderna, при первичном анализе оказалась эффективна в 94,1% случаях, а при тяжелой форме заболевания — в 100%.