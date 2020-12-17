В Украине снова за сутки зафиксировано более 12 тысяч новых случаев инфицирования COVID-19

По состоянию на утро 17 декабря, в Украине зарегистрировано 12 047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За этот период заболели 594 ребенка и 535 медработников.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, за минувшие сутки с подозрением на COVID-19 госпитализировано 2 997 человек. За это время зафиксировано 252 летальных случая и 12 939 пациентов выздоровело.
Кроме этого, за сутки проведено 65 561 тестирований, в том числе методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР) — 41 733, и методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 23 828.
За все время пандемии в Украине коронавирусная инфекция была обнаружена у 931 751 человек, умерло от этой болезни 15 996 человек и 548 356 пациентов выздоровело. В течение этого времени проведено 5 млн 167 122 ПЦР-теста.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Винницкая область — 20 319 случаев;
Волынская область — 29 390 случаев;
Днепропетровская область — 50 894 случая;
Донецкая область — 30 896 случаев;
Житомирская область — 35 157 случаев;
Закарпатская область — 26 685 случаев;
Запорожская область — 44 693 случая;
Ивано-Франковская область — 41 356 случаев;
город Киев — 96 672 случая;
Киевская область — 50 666 случаев;
Кировоградская область — 7515 случаев;
Луганская область — 8359 случаев;
Львовская область — 55 291 случай;
Николаевская область — 25 287 случаев;
Одесская область — 61 038 случаев;
Полтавская область — 30 783 случая;
Ровенская область — 37 417 случаев;
Сумская область — 36 599 случаев;
Тернопольская область — 31 874 случая;
Харьковская область — 63 732 случая;
Херсонская область — 14 858 случаев;
Хмельницкая область — 35 632 случая;
Черкасская область — 33 254 случая;
Черновицкая область — 37 467 случаев;
Черниговская область — 25 917 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 16 декабря в Украине зарегистрировано 10 622 случаев инфицирования COVID-19, среди заболевших — 501 ребенок и 579 медицинских работников.