В Украине снова за сутки зафиксировано более 12 тысяч новых случаев инфицирования COVID-19

По состоянию на утро 17 декабря, в Украине зарегистрировано 12 047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За этот период заболели 594 ребенка и 535 медработников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По его словам, за минувшие сутки с подозрением на COVID-19 госпитализировано 2 997 человек. За это время зафиксировано 252 летальных случая и 12 939 пациентов выздоровело.

Кроме этого, за сутки проведено 65 561 тестирований, в том числе методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР) — 41 733, и методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 23 828.

За все время пандемии в Украине коронавирусная инфекция была обнаружена у 931 751 человек, умерло от этой болезни 15 996 человек и 548 356 пациентов выздоровело. В течение этого времени проведено 5 млн 167 122 ПЦР-теста.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Винницкая область — 20 319 случаев;

Волынская область — 29 390 случаев;

Днепропетровская область — 50 894 случая;

Донецкая область — 30 896 случаев;

Житомирская область — 35 157 случаев;

Закарпатская область — 26 685 случаев;

Запорожская область — 44 693 случая;

Ивано-Франковская область — 41 356 случаев;

город Киев — 96 672 случая;

Киевская область — 50 666 случаев;

Кировоградская область — 7515 случаев;

Луганская область — 8359 случаев;

Львовская область — 55 291 случай;

Николаевская область — 25 287 случаев;

Одесская область — 61 038 случаев;

Полтавская область — 30 783 случая;

Ровенская область — 37 417 случаев;

Сумская область — 36 599 случаев;

Тернопольская область — 31 874 случая;

Харьковская область — 63 732 случая;

Херсонская область — 14 858 случаев;

Хмельницкая область — 35 632 случая;

Черкасская область — 33 254 случая;

Черновицкая область — 37 467 случаев;

Черниговская область — 25 917 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 16 декабря в Украине зарегистрировано 10 622 случаев инфицирования COVID-19, среди заболевших — 501 ребенок и 579 медицинских работников.