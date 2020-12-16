COVID-19: за сутки коронавирус обнаружили у 10622 украинцев

По состоянию на 16 декабря, в Украине зарегистрировано 10 622 случаев инфицирования COVID-19, среди заболевших — 501 ребенок и 579 медицинских работников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, за минувшие сутки госпитализировано 3 242 человека, 264 пациента скончалось и выздоровело 12 549 человек.

Кроме этого, за сутки проведено 63 445 тестирований, в том числе методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР) — 40 740, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 22 705.

За все время пандемии в Украине коронавирусная инфекция обнаружена у 919 704 человек, скончалось от этого заболевания 15 744 пациентов и зафиксировано 535 417 случаев выздоровления. С момента начала пандемии в Украине проведено 5 млн 125 тысяч 389 ПЦР-тестов.

В течение последних суток наибольшее число подтвержденных случая зарегистрировано в городе Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Винницкая область — 20 093 случая;

Волынская область — 28 923 случая;

Днепропетровская область — 50316 случая;

Донецкая область — 30 466 случая;

Житомирская область — 34 611 случая;

Закарпатская область — 26 432 случая;

Запорожская область — 43 835 случая;

Ивано-Франковская область — 41 082 случая;

город Киев — 95 160 случая;

Киевская область — 50 040 случая;

Кировоградская область — 7 375 случая;

Луганская область — 8166 случая;

Львовская область — 54 833 случая;

Николаевская область — 24 749 случая;

Одесская область — 59 974 случая;

Полтавская область — 30 466 случая;

Ровенская область — 36 974 случая;

Сумская область — 36 251 случай;

Тернопольская область — 31 581 случай;

Харьковская область — 63 178 случая;

Херсонская область — 14 643 случая;

Хмельницкая область — 35157 случая;

Черкасская область — 32 803 случая;

Черновицкая область — 37 266 случая;

Черниговская область — 25 330 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на 15 декабря 2020 года зафиксировали 8 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.