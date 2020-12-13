В Минздраве не исключают перенос локдауна в Украине на месяц

Если жесткие карантинные ограничения в Украине не введут в январе, то будут в экстренном порядке введены в феврале 2021 года на фоне большого роста заболеваемости.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, локдаун, который Кабинет министров предлагает ввести с 8 января 2021 года, не является жестким, как это было в странах Европейского Союза.

"К примеру, во Франции нельзя было выйти из дома, не заполнив форму. Комендантский час, максимум один километр от дома — это да, это локдаун. У нас же есть определенные секторы экономики, которые закрываются, более того, по инициативе президента выделяются денежные компенсации", — отметил Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что если правительство не объявит локдаун в январе, "то придется гарантированно экстренно делать его в феврале на фоне большого роста заболеваемости".

Степанов пояснил, почему украинские власти решили ввести жесткий карантин с 8 января.

"Декабрь имеет важное значение для торговли, а в период с 1 по 7 января в Украине происходит "естественный локдаун". На улицах мало людей, люди проводят время в кругу семьи, приходят к друзьям, многие не работают", — добавил министр.

Напомним, Кабинет министров поддержал введение в Украине локдауна из-за эпидемии COVID-19 с 8 по 24 января 2021 года. Такое решение министры приняли на заседании в среду, 9 декабря 2020 года.

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Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что локдаун в январе позволит снизить количество случаев заражения коронавирусом до 6 000 — 8 000 в день.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский отметил, что рекомендовал не вводить локдаун в декабре.

Перед этим премьер Шмыгаль заявлял, что останавливать работу как городского, так и междугороднего пассажирского транспорта не планируется даже в случае более жестких карантинных ограничениях.

Перед этим в СМИ появилась информация, что основной вариант срока ужесточения, рассматриваемый в Кабинете министров — со 2 по 21 января.