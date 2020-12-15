В Украине за сутки зафиксировали новый рекорд случаев выздоровления от коронавируса

В Украине по состоянию на 15 декабря 2020 года зафиксировали 8 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 412 детей и 447 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В то же время выздоровели за прошедшие сутки рекордные 16 150 человек.

Также за сутки госпитализировали 1 479 человек, летальных случаев — 233, осуществлено тестирований — 55 856 (в том числе методом ПЦР — 31 963, методом ИФА — 23 893).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 909 082 человека, выздоровели — 522 868 человек, летальных исходов — 15 480, проведено ПЦР-тестов — 5 084 649.

Указано, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1 559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:

город Киев — 93 302 случая;

Винницкая область — 19 977 случаев;

Волынская область — 28 527 случаев;

Днепропетровская область — 49 961 случай;

Донецкая область — 30 062 случая;

Житомирская область — 34 511 случаев;

Закарпатская область — 26 281 случай;

Запорожская область — 43 034 случая;

Ивано-Франковская область — 40 875 случаев;

Киевская область — 49 335 случаев;

Кировоградская область — 7 273 случая;

Луганская область — 7 987 случаев;

Львовская область — 54 233 случая;

Николаевская область — 24 404 случая;

Одесская область — 59 113 случаев;

Полтавская область — 30 025 случаев;

Ровенская область — 36 599 случаев;

Сумская область — 36 098 случаев;

Тернопольская область — 31 374 случая;

Харьковская область — 62 708 случаев;

Херсонская область — 14 346 случаев;

Хмельницкая область — 34 919 случаев;

Черкасская область — 32 272 случая;

Черновицкая область — 37 080 случаев;

Черниговская область — 24 786 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 14 декабря 2020 года было зафиксировано 6 451 новый случай коронавирусной болезни и 5 154 случая выздоровления за сутки.