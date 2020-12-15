В Украине за сутки зафиксировали новый рекорд случаев выздоровления от коронавируса

В Украине по состоянию на 15 декабря 2020 года зафиксировали 8 416 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В частности, заболели 412 детей и 447 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В то же время выздоровели за прошедшие сутки рекордные 16 150 человек.
Также за сутки госпитализировали 1 479 человек, летальных случаев — 233, осуществлено тестирований — 55 856 (в том числе методом ПЦР — 31 963, методом ИФА — 23 893).
Причем за все время пандемии в Украине заболело 909 082 человека, выздоровели — 522 868 человек, летальных исходов — 15 480, проведено ПЦР-тестов — 5 084 649.
Указано, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1 559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.
По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:
город Киев — 93 302 случая;
Винницкая область — 19 977 случаев;
Волынская область — 28 527 случаев;
Днепропетровская область — 49 961 случай;
Донецкая область — 30 062 случая;
Житомирская область — 34 511 случаев;
Закарпатская область — 26 281 случай;
Запорожская область — 43 034 случая;
Ивано-Франковская область — 40 875 случаев;
Киевская область — 49 335 случаев;
Кировоградская область — 7 273 случая;
Луганская область — 7 987 случаев;
Львовская область — 54 233 случая;
Николаевская область — 24 404 случая;
Одесская область — 59 113 случаев;
Полтавская область — 30 025 случаев;
Ровенская область — 36 599 случаев;
Сумская область — 36 098 случаев;
Тернопольская область — 31 374 случая;
Харьковская область — 62 708 случаев;
Херсонская область — 14 346 случаев;
Хмельницкая область — 34 919 случаев;
Черкасская область — 32 272 случая;
Черновицкая область — 37 080 случаев;
Черниговская область — 24 786 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 14 декабря 2020 года было зафиксировано 6 451 новый случай коронавирусной болезни и 5 154 случая выздоровления за сутки.