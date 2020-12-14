В Украине за сутки зафиксировали более 6 400 новых случаев заражения коронавирусом

В Украине по состоянию на утро 14 декабря 2020 года зафиксирован 6 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 355 детей и 215 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 895 человек, летальных исходов — 93, выздоровели — 5 154 человека, осуществлено тестирований за сутки — 25 582 (в том числе методом ПЦР — 20 493, методом ИФА — 5 089).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 900 666 человек, выздоровели — 506 718 человек, летальных исходов — 15 247, проведено ПЦР-тестов — 5 052 686.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.

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По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:

город Киев — 91 743 случая;

Винницкая область — 19 866 случаев;

Волынская область — 28 246 случаев;

Днепропетровская область — 49 535 случаев;

Донецкая область — 29 660 случаев;

Житомирская область — 34 491 случай;

Закарпатская область — 26 153 случая;

Запорожская область — 42 435 случаев;

Ивано-Франковская область — 40 768 случаев;

Киевская область — 49 044 случая;

Кировоградская область — 7 225 случаев;

Луганская область — 7 929 случаев;

Львовская область — 53 844 случая;

Николаевская область — 24 099 случаев;

Одесская область — 58 283 случая;

Полтавская область — 29 450 случаев;

Ровенская область — 36 262 случая;

Сумская область — 35 968 случаев;

Тернопольская область — 31 283 случая;

Харьковская область — 62 428 случаев;

Херсонская область — 14 207 случаев;

Хмельницкая область — 34 840 случаев;

Черкасская область — 31 607 случаев;

Черновицкая область — 36 889 случаев;

Черниговская область — 24 411 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро 13 декабря в Украине было зарегистрировано 9 176 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.