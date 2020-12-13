COVID-19: за сутки в Украине зафиксировано более 9 тысяч новых заражений

По состоянию на 13 утро 13 декабря, в Украине зарегистрировано 9 176 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших — 494 ребенка и 313 медработников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По его словам, за минувшие сутки госпитализировано 2 969 человек, зафиксировано 156 летальных случаев и 7 563 пациента выздоровели.

Кроме этого проведено 41 489 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 33 593 и 7 896 — методом иммуноферментного анализа (ИФА).

С начала пандемии в Украине коронавирусной инфекцией заболело 894 215 человек, выздоровело от этой болезни 501 564 пациента и 15 154 — скончались. За этот период проведено 5 031 859 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (1 125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.

Общее количество заболеваний в регионах:

Винницкая область — 19 801 случай;

Волынская область — 28 019 случаев;

Днепропетровская область — 49 074 случаи;

Донецкая область — 29 398 случаев;

Житомирская область — 34 073 случая;

Закарпатская область — 26 016 случаев;

Запорожская область — 41 995 случаев;

Ивано-Франковская область — 40 668 случаев;

город Киев — 91 138 случаев;

Киевская область — 48 523 случая;

Кировоградская область — 7 166 случаев;

Луганская область — 7 889 случаев;

Львовская область — 53 662 случая;

Николаевская область — 23 864 случая;

Одесская область — 57 699 случаев;

Полтавская область — 29 121 случай;

Ровенская область — 36 117 случаев;

Сумская область — 35 702 случая;

Тернопольская область — 31 165 случаев;

Харьковская область — 62 324 случая;

Херсонская область — 13 972 случая;

Хмельницкая область — 34 800 случаев;

Черкасская область — 31 209 случаев;

Черновицкая область — 36 695 случаев;

Черниговская область — 24 125 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 12 декабря в Украине зарегистрировано 12 811 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.