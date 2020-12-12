За сутки в Украине зафиксировано 12811 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 12 декабря, в Украине зарегистрировано 12 811 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По его словам, за прошедшие сутки выздоровело от коронавируса 13 653 человека, умерли 243 пациента.

"12 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 декабря 2020 года. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 3 001 человек; летальных случаев — 243; выздоровело — 13 653 человека", — написал Степанов.

Кроме этого, проведено 61 571 тестирование, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 40 967, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 20 604.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 885 039 человек, 14 998 человек умерли от COVID-19, выздоровели — 494 001 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Винницкая область — 19 680 случаев;

Волынская область — 27 852 случая;

Днепропетровская область — 48 365 случаев;

Донецкая область — 29 031 случай;

Житомирская область — 33 714 случаев;

Закарпатская область — 25 883 случая;

Запорожская область — 41 460 случаев;

Ивано-Франковская область — 40 484 случая;

город Киев — 90 013 случаев;

Киевская область — 47 783 случая;

Кировоградская область — 7 059 случаев;

Луганская область — 7 705 случаев;

Львовская область — 53 299 случаев;

Николаевская область — 23 479 случаев;

Одесская область — 57 071 случай;

Полтавская область — 28 811 случаев;

Ровенская область — 35 900 случаев;

Сумская область — 35 327 случаев;

Тернопольская область — 30 964 случая;

Харьковская область — 61 985 случаев;

Херсонская область — 13 723 случая;

Хмельницкая область — 34 417 случаев;

Черкасская область — 30 784 случая;

Черновицкая область — 36 496 случаев;

Черниговская область — 23 754 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро 11 декабря 2020 года было зафиксировано 13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.