В Николаеве откроют первый мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом — Минздрав

В Николаеве в середине декабря 2020 года откроется первый мобильный госпиталь на 60 койко-мест для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

"В Николаеве 19 декабря откроется первый мобильный госпиталь на 60 койко-мест, он будет из модульных конструкций", — отметил он.

По его словам, для развертывания мобильных госпиталей уже были выделены деньги, Минздрав определил табель оснащения такого госпиталя и критерии к такому медучреждению.

В то же время вопрос размещения такого госпиталя остается на усмотрение местных властей.

"Вопросы локации остаются вопросами локаций. Если где-то, как в Донецкой области, его удобно будет развернуть на базе новопостроенного трехэтажного здания психиатрической больницы, то его развернут там. Если удобно развернуть на открытой местности, то развернут там. Важно, чтобы там был кислород", — подчеркнул Ляшко.

При этом он отметил, что вопрос запуска мобильных госпиталей решаться не будет централизованно.

"Команда ушла, деньги выделены, мы в локации не лезем. Вопрос запуска решается", — заверил главный санврач.

Кроме того, Ляшко обратил внимание на риски инфицирования в мобильных госпиталях другими заболеваниями.

Напомним, 17 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял об отсутствии на тот момент необходимости разворачивать мобильные госпитали для больных Covid-19, хотя подготовка к этому ведется.