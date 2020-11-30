Загруженность больничных коек для коронавирусных больных в Украине уменьшилась — Минздрав

По состоянию на 29 ноября, в Украине заполнены 47,5% больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Согласно данным Министерства здравоохранения, к этому времени, самая плохая ситуация наблюдается в Николаевской (65,6%), Кировоградской (65,1%), Полтавской (64%), Запорожской (60,3%) и Черниговской (59,6%) областях. В Киеве заняты 53,8% коек.

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Меньше всего заполнены больничные койки в Херсонской (19,7%), Луганской (26,3 %), Донецкой (35,9%), Тернопольской (37,7%) и Волынской (41,3%) областях.

Всего в Украине для лечения больных COVID-19 предусмотрено 56 527 коек.

В тоже время, в стране продолжается рост заболеваемости COVID-19. Сейчас этот показатель составляет 490,5 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской области — 971,4. В Киеве показатель составляет 620,5.

Ранее сообщалось, что в Украине еженедельно около 10 больниц присоединяется к приему коронавирусных пациентов.

Напомним, по состоянию на 30 ноября, в Украине зарегистрировано 9 946 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников.

За прошедшие сутки госпитализирован с диагнозом COVID-19 1 161 человек, зафиксировано 114 летальных случаев и выздоровел от этой болезни 5 771 пациент.