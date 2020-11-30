В Украине за сутки зафиксировано почти 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 30 ноября, в Украине зарегистрировано 9 946 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По его словам, за прошедшие сутки госпитализирован с диагнозом COVID-19 1 161 человек, зафиксировано 114 летальных случаев и выздоровел от этой болезни 5 771 пациент.

Кроме этого, за сутки проведено 31 901 тестирование, в том числе, методом методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 26 290, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 5 611.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 732 625 человек, выздоровело — 345 149 пациентов и 12 327 человек скончались. За это время проведено 4 528 772 ПЦР-теста.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 460), Днепропетровской (1 138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.

Количество заболеваний по регионам:

Винницкая область — 17 405 случаев;

Волынская область — 24 135 случаев;

Днепропетровская область — 38 789 случаев;

Донецкая область — 22 807 случаев;

Житомирская область — 29 911 случаев;

Закарпатская область — 23 193 случая;

Запорожская область — 30 875 случаев;

Ивано-Франковская область — 36 434 случая;

город Киев — 70 478 случаев;

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Киевская область — 37 687 случаев;

Кировоградская область — 5 286 случаев;

Луганская область — 6 274 случая;

Львовская область — 46 078 случаев;

Николаевская область — 18 535 случаев;

Одесская область — 44 949 случаев;

Полтавская область — 22 055 случаев;

Ровенская область — 30 956 случаев;

Сумская область — 28 831 случай;

Тернопольская область — 27 849 случаев;

Харьковская область — 55 341 случай;

Херсонская область — 10 149 случаев;

Хмельницкая область — 29 577 случаев;

Черкасская область — 22 924 случая;

Черновицкая область — 33 732 случая;

Черниговская область — 18 375 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 29 ноября 2020 года зафиксировано 12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.