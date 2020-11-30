В Украине за сутки зафиксировано почти 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 30 ноября, в Украине зарегистрировано 9 946 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, за прошедшие сутки госпитализирован с диагнозом COVID-19 1 161 человек, зафиксировано 114 летальных случаев и выздоровел от этой болезни 5 771 пациент.
Кроме этого, за сутки проведено 31 901 тестирование, в том числе, методом методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 26 290, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 5 611.
За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 732 625 человек, выздоровело — 345 149 пациентов и 12 327 человек скончались. За это время проведено 4 528 772 ПЦР-теста.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 460), Днепропетровской (1 138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.
Количество заболеваний по регионам:
Винницкая область — 17 405 случаев;
Волынская область — 24 135 случаев;
Днепропетровская область — 38 789 случаев;
Донецкая область — 22 807 случаев;
Житомирская область — 29 911 случаев;
Закарпатская область — 23 193 случая;
Запорожская область — 30 875 случаев;
Ивано-Франковская область — 36 434 случая;
город Киев — 70 478 случаев;
Киевская область — 37 687 случаев;
Кировоградская область — 5 286 случаев;
Луганская область — 6 274 случая;
Львовская область — 46 078 случаев;
Николаевская область — 18 535 случаев;
Одесская область — 44 949 случаев;
Полтавская область — 22 055 случаев;
Ровенская область — 30 956 случаев;
Сумская область — 28 831 случай;
Тернопольская область — 27 849 случаев;
Харьковская область — 55 341 случай;
Херсонская область — 10 149 случаев;
Хмельницкая область — 29 577 случаев;
Черкасская область — 22 924 случая;
Черновицкая область — 33 732 случая;
Черниговская область — 18 375 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 29 ноября 2020 года зафиксировано 12 978 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.