Происшествия 50 минут назад

Во Львовской области после отключения света в больнице умерли 2 пациента на аппаратах ИВЛ

Полиция открыла уголовные производства по статьям служебная халатность и убийство по неосторожности

Иллюстративное фото Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

В Жовкве Льовской области 28 ноября из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы умерло два человека.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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В частности, проведенной проверкой установлено, что 27 ноября в период с 17:50 до 19:10 отсутствовало электроснабжение в Жовковской районной больнице.

"В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей возрастом 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти — дыхательная недостаточность", — говорится в сообщении.

Также правоохранители установили, что в больнице имеются два электрические генераторы на случай аварийного отключения света. Однако их задействовано не было.

По факту происшествия следователи Жовковского отделения полиции под процессуальным руководством Червоноградской местной прокуратуры открыли уголовное производство по статьям служебная халатность и убийство по неосторожности Уголовного кодекса Украины.

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Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей — лишение свободы на срок до 8 лет.

На данный момент досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Киев прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких, закупленных за деньги с "коронавирусного фонда".

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