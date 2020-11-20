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В Киев прибыла первая партия аппаратов ИВЛ с "коронавирусного фонда"

Первая партия аппаратов ИВЛ составляет 100 единиц

В столицу Украины прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Медицинские закупки".

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"89 единиц аппаратуры в настоящее время находятся на складе в Киеве и вскоре будут отправлены в региональные больницы. Еще 11 единиц будут на днях развезены в 7 больниц Киева и 4 больницы Киевской области", — говорится в сообщении.

Указано, что первая партия аппаратов ИВЛ составляет 100 единиц. Вторая партия — еще 100 единиц оборудования — будет привезена в Украину в ближайшее время.

"Медицинские закупки" сообщили, что ГП законтрактовало 200 аппаратов ИВЛ. Стоимость закупки 200 аппаратов — 84 млн грн, то есть стоимость одной единицы — 420 тыс. Грн. Аппараты закупили за счет стабилизационного фонда борьбы с распространением COVID-19 Государственного бюджета Украины.

"По состоянию на 19.11.2020 загруженность аппаратов ИВЛ в больницах страны не превышала 15% от имеющегося фонда аппаратов (681 единиц используется из общего числа 4703 единицы). Таким образом, привезенные аппараты могут быть использованы для обновления фонда основных средств", — добавили в " медицинских закупках ".

Напомним, в октябре Украина заключила контракт на закупку первой партии аппаратов ИВЛ на 42 млн грн. ГП "Медицинские закупки" отчиталось об экономии 8 млн грн. 6 июля ГП объявило тендер на Prozorro по упрощенной процедуре на поставку 50 ИВЛ. Аукцион состоялся 16 июля. На него вышло 6 участников, только двое предложили товары, отвечали техзаданию. Предприятие обратилось в Минздрав с предложением увеличить ожидаемую стоимость аппаратов с целью обеспечения участия широкого круга поставщиков.

Накануне сообщалось, что Минздрав за 4 месяца потратил менее 2% с Антиковидного фонда.

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