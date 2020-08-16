В Минздраве рассказали, сколько в Украине насчитывается аппаратов ИВЛ

На сегодняшний день количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Украине составляет около 3,7 тысячи штук, а количество коек с подведенным кислородом — 9,5 тысячи.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, всего в Украине насчитывается около 34 тысяч коек, выделенных для больных COVID-19.

"Мы существенно нарастили количество аппаратов ИВЛ. Если сейчас мы рассматриваем все без исключения наши больницы, выделенные под лечение больных COVID-19, то количество аппаратов ИВЛ около 3,7 тысячи штук по Украине", — отметил Степанов.

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Министр добавил, что существенно увеличили количество коек с подведенным кислородом — сейчас по стране их количество достигает 9,5 тысячи.

"Но все равно это количество надо наращивать и далее. Так, на наше предложение Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение дать соответствующие поручения председателям областных государственных администраций по активизации работы для увеличения количества коек с приподнятым кислородом. Это очень важно, потому что подавляющее большинство лиц, поступающих в наши больницы, нуждается именно кислородной терапии", — подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, по состоянию на 9:00 16 августа, в Украине зарегистрировано 91 тысячу 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 70 летальных, 47 тысяч 822 пациента выздоровели.

По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 1 тысяча 637 новых случаев. Всего проведено 1 млн 289 тысяч 589 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 392 пациента, скончались от этой болезни 26 человек.