В Украине за сутки зафиксировали 1 637 тысяч новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 9:00 16 августа, в Украине зарегистрировано 91 тысяча 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 70 летальных, 47 тысяч 822 пациента выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 1 тысяча 637 новых случаев. Всего проведено 1 млн 289 тысяч 589 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 392 пациента, скончались от этой болезни 26 человек.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 3 213 случаев;

Волынская область — 4 644 случая;

Днепропетровская область — 1 725 случаев;

Донецкая область — 1 088 случаев;

Житомирская область — 2 430 случаев;

Закарпатская область — 6 246 случаев;

Запорожская область — 1 085 случаев;

Ивано-Франковская область — 6 626 случаев;

Кировоградская область — 742 случая;

город Киев — 10 538 случаев;

Киевская область — 4 530 случаев;

Львовская область — 11 951 случай;

Луганская область — 178 случаев;

Николаевская область — 808 случаев;

Одесская область — 4 964 случая;

Полтавская область — 548 случаев;

Ровенская область — 7 538 случаев;

Сумская область — 854 случая;

Тернопольская область — 3 732 случая;

Харьковская область — 6 065 случаев;

Херсонская область — 299 случаев;

Хмельницкая область — 1 581 случай;

Черновицкая область — 7 617 случаев;

Черкасская область — 1 148 случаев;

Черниговская область — 1 206 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 16 августа, в Центр поступило 1 тысяча 826 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 148 тысяч 527 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 15 августа, в Украине было 89 тысяч 719 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 44 летальных, 47 тысяч 430 пациентов выздоровели.