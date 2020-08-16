В Украине за сутки зафиксировали 1 637 тысяч новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 9:00 16 августа, в Украине зарегистрировано 91 тысяча 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 70 летальных, 47 тысяч 822 пациента выздоровели.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 1 тысяча 637 новых случаев. Всего проведено 1 млн 289 тысяч 589 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 392 пациента, скончались от этой болезни 26 человек.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 3 213 случаев;
Волынская область — 4 644 случая;
Днепропетровская область — 1 725 случаев;
Донецкая область — 1 088 случаев;
Житомирская область — 2 430 случаев;
Закарпатская область — 6 246 случаев;
Запорожская область — 1 085 случаев;
Ивано-Франковская область — 6 626 случаев;
Кировоградская область — 742 случая;
город Киев — 10 538 случаев;
Киевская область — 4 530 случаев;
Львовская область — 11 951 случай;
Луганская область — 178 случаев;
Николаевская область — 808 случаев;
Одесская область — 4 964 случая;
Полтавская область — 548 случаев;
Ровенская область — 7 538 случаев;
Сумская область — 854 случая;
Тернопольская область — 3 732 случая;
Харьковская область — 6 065 случаев;
Херсонская область — 299 случаев;
Хмельницкая область — 1 581 случай;
Черновицкая область — 7 617 случаев;
Черкасская область — 1 148 случаев;
Черниговская область — 1 206 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 16 августа, в Центр поступило 1 тысяча 826 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 148 тысяч 527 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 9:00 15 августа, в Украине было 89 тысяч 719 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 44 летальных, 47 тысяч 430 пациентов выздоровели.