Непосредственно столкнулись с коронавирусом только 5% украинцев — опрос

По состоянию на начало июля 2020 года 92% украинцев считали, что им не пришлось переболеть коронавирусом.

В то же время 5% заявили, что они или их родственники перенесли COVID-19, еще 3% — не смогли ответить, свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что в региональном разрезе жители западных (8,6%) и центральных (5,4%) областей чаще выражали уверенность в том, что болели коронавирусом, чем жители южных (2,4%) и восточных (2,7%) регионов.

При этом в возрастном разрезе украинцы старше 50 лет чаще высказывали мнение, что сами или их родственники перенесли болезнь, чем представители других возрастных групп.

Известно, что опрос был проведен Центром Разумкова и Фондом "Демократические инициативы" с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 2022 респондента по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова, в конце июля 2020 года 38,5% украинцев считали, что проблема коронавируса слишком преувеличена и что есть много других, более опасных заболеваний.

По данным Госстата, за январь-май в Украине умерло 239 тысяч 967 человек, из которых от COVІD-19 — 642 украинца.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 13 августа, в Украине было зафиксировано 1732 новых случая коронавируса, что является абсолютным антирекордом по количеству новых больных в сутки.