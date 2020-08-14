Антирекорд снова побит: за сутки в Украине подтвердили 1732 новых случая коронавируса

По состоянию на 9:00 пятницы, 14 августа, в Украине было 87 тысяч 872 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2011 летальные, 46 тысяч 797 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 1732 новых случая коронавируса — это антирекорд по количеству новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
При этом за сутки выздоровел 581 пациент с коронавирусом, а 19 человек умерли.
Указано, что всего было проведено 1 млн 252 тысячи 842 тестирования методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 3129 случаев;
Волынская область — 4529 случаев;
Днепропетровская область — 1658 случаев;
Донецкая область — 1049 случаев;
Житомирская область — 2333 случая;
Закарпатская область — 6080 случаев;
Запорожская область — 1038 случаев;
Ивано-Франковская область — 6320 случаев;
Кировоградская область — 739 случаев;
город Киев — 10160 случаев;
Киевская область — 4429 случаев;
Львовская область — 11 658 случаев;
Луганская область — 171 случай;
Николаевская область — 770 случаев;
Одесская область — 4732 случая;
Полтавская область — 533 случая;
Ровенская область — 7326 случаев;
Сумская область — 783 случая;
Тернопольская область — 3538 случаев;
Харьковская область — 5583 случая;
Херсонская область — 290 случаев;
Хмельницкая область — 1514 случаев;
Черновицкая область — 7264 случая;
Черкасская область — 1092 случая;
Черниговская область — 1154 случая.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 14 августа в Центр поступило 2132 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 144 тысячи 640 сообщений о подозрении на коронавирус.
Напомним, дне ранее в Украине фиксировали 1 тысячу 592 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, что было антирекордом по количеству новых больных в сутки.