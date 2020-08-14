Антирекорд снова побит: за сутки в Украине подтвердили 1732 новых случая коронавируса

По состоянию на 9:00 пятницы, 14 августа, в Украине было 87 тысяч 872 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2011 летальные, 46 тысяч 797 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 1732 новых случая коронавируса — это антирекорд по количеству новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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При этом за сутки выздоровел 581 пациент с коронавирусом, а 19 человек умерли.

Указано, что всего было проведено 1 млн 252 тысячи 842 тестирования методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 3129 случаев;

Волынская область — 4529 случаев;

Днепропетровская область — 1658 случаев;

Донецкая область — 1049 случаев;

Житомирская область — 2333 случая;

Закарпатская область — 6080 случаев;

Запорожская область — 1038 случаев;

Ивано-Франковская область — 6320 случаев;

Кировоградская область — 739 случаев;

город Киев — 10160 случаев;

Киевская область — 4429 случаев;

Львовская область — 11 658 случаев;

Луганская область — 171 случай;

Николаевская область — 770 случаев;

Одесская область — 4732 случая;

Полтавская область — 533 случая;

Ровенская область — 7326 случаев;

Сумская область — 783 случая;

Тернопольская область — 3538 случаев;

Харьковская область — 5583 случая;

Херсонская область — 290 случаев;

Хмельницкая область — 1514 случаев;

Черновицкая область — 7264 случая;

Черкасская область — 1092 случая;

Черниговская область — 1154 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 14 августа в Центр поступило 2132 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 144 тысячи 640 сообщений о подозрении на коронавирус.

Напомним, дне ранее в Украине фиксировали 1 тысячу 592 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, что было антирекордом по количеству новых больных в сутки.