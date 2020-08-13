Украина установила новый антирекорд по COVID-19 — за сутки свыше полутора тысяч зараженных

За вчерашний день в Украине зафиксирована 1 тысяча 592 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, что является антирекордом по количеству новых больных в сутки.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным Минздрава, по состоянию на 9:00 13 августа, в Украине зарегистрировано 86 тысяч 140 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тысяча 992 летальных, а 46 тысяч 216 пациентов выздоровели.

С начала пандемии проведено 1 млн 233 тысячи 925 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 530 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 3 086 случаев;

Волынская область — 4 471 случай;

Днепропетровская область — 1 630 случаев;

Донецкая область — 1 027 случаев;

Житомирская область — 2 266 случаев;

Закарпатская область — 6 009 случаев;

Запорожская область — 1 010 случаев;

Ивано-Франковская область — 6 177 случаев;

Кировоградская область — 733 случая;

город Киев — 10 002 случая;

Киевская область — 4 377 случаев;

Львовская область — 11 474 случая;

Луганская область — 170 случаев;

Николаевская область — 755 случаев;

Одесская область — 4 572 случая;

Полтавская область — 516 случаев;

Ровенская область — 7 206 случаев;

Сумская область — 754 случая;

Тернопольская область — 3 489 случаев;

Харьковская область — 5 378 случаев;

Херсонская область — 286 случаев;

Хмельницкая область — 1 468 случаев;

Черновицкая область — 7 110 случаев;

Черкасская область — 1 067 случаев;

Черниговская область — 1 107 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 13 августа, в ЦОС поступило 2 тысячи 4 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 142 тысячи 508 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 09:00 12 августа, в Украине за сутки зарегистрирована 1 тысяча 433 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, 752 человека выздоровели, 19 ранее заболевших скончались.