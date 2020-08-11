Происшествия 1 час назад

"Вторая волна" эпидемии коронавируса началась раньше, чем прогнозировали — Минздрав

Все страны Европы тоже фиксируют резкий рост количества больных COVID-19

Фото: Минздрав Фото: Минздрав
Фото: Минздрав

"Вторая волна" эпидемии COVID-19, которую прогнозировали осенью, уже начинается.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник, 11 августа.

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"Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна, то есть существенное увеличение количества больных, где-то в октябре-ноябре — и это будет сопряжено с сезонной эпидемией гриппа. Так считал весь мир", — отметил он.

По его словам, весь мир считал, что существенное увеличение количества больных COVID-19 начнется осенью, где-то в октябре-ноябре.

"Мы сейчас видим, что все страны Европы тоже фиксируют резкий рост количества больных COVID-19. Именно поэтому мы начали более мощно и быстро двигаться (в подготовке медицинской системы). Несмотря на то, что было сделано много", — пояснил глава Минздрава.

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Также Степанов отметил, что в Украине с апреля количество тестирований на коронавирус увеличили в десятки раз, сейчас закупают аппараты искусственной вентиляции легких, подводят кислород к койкам в больницах.

Ранее сообщалось, что в некоторых областях уже разворачивают больницы "второй волны". Например, во Львовской области уже третий день профильные больницы на более 50% заполнены больными с коронавирусом.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1158 новых случаев коронавируса, 575 человек выздоровели, а 29 — умерли.

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