Коронавирус: во Львовской области начали разворачивать больницы второй волны эпидемии

Во Львовской области начали разворачивать больницы второй волны эпидемии коронавируса.

За последние сутки наибольшее количество случаев заражения COVID-19 зарегистрировано именно в этом регионе, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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"У нас же во Львовской области... тоже она перешла порог по 50% заполненности коек больниц первой волны. Конечно, мы начали разворачивать больницы второй волны", — глава Минздрава.

При этом Степанов отметил, что за последние сутки в области зафиксировали 130 случаев заражения коронавирусной болезнью.

Также в министерстве здравоохранения отметили, что число госпитализированных растет, несмотря на выходные. В ведомстве отметили, что на выходных традиционно госпитализировали меньше людей.

"Вы видите, что несмотря на то, что это воскресенье, а традиционно в воскресенье меньшее количество людей обращается за помощью... В воскресенье всегда меньшее количество людей госпитализировалось. За это воскресенье у нас госпитализировали 202 человека, это — очень много", — отметил министр.

Чиновник обратил внимание, что госпитализация происходит только у тех пациентов, которые имеют тяжелое течение болезни, людей, которым нужен кислород.

Кроме того, в Черкассах коронавирус обнаружили в одном из детских садов города (№34). В связи с этим детей, которые посещали дошкольное учреждение, переведут на двухнедельную самоизоляцию. Также известно, что детсад закроют для проведения ремонтных работ.

Напомним, в Украине за прошлые сутки зафиксировали 1008 новых случаев коронавируса, а общее число больных достигло почти 82 тысячи.

По состоянию на 9 августа ослаблять карантин не могут 8 областей и Киев из-за завышенных эпидемических показателей.